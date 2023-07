Ilary Blasi, rottura con Bastian: è tutto vero?

Altro colpo di scena nella vita sentimentale di Ilary Blasi che sembra alle prese con una nuova possibile crisi di coppia.

Anche la diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi è giunta al termine, a vincere il reality show presentato da Ilary Blasi è stato il conduttore radiofonico Marco Mazzoli. Si è conclusa così la terza, e probabilmente ultima, avventura della showgirl alla guida di una dei programmi più seguiti in tutto lo Stivale.

Proprio in questi giorni i piani alti di Mediaset si riuniranno per tirare fuori i progetti in vista della prossima stagione televisiva e, a quanto pare, l’ex moglie di Francesco Totti non sarà più la padrona di casa del reality. Format che invece sembra essere stato confermato per almeno un altro paio di edizioni.

Perciò, in attesa di capire se nuovi programmi le verranno affidati, la conduttrice ha deciso di approfittare di questo periodo di stop per andarsene in vacanza. Da sola, però, senza la compagnia del tanto amato Bastian Muller. Lo stesso che qualche giorno fa era in qualche modo diventato il suo fidanzato ufficiale, ora sembra essere finito di nuovo al centro di una crisi di coppia.

Ilary senza Bastian: aria di crisi o una mossa studiata?

Nel corso di questi mesi il nervosismo da parte di Ilary è stato tangibile. Oltre al divorzio dall’ex calciatore la showgirl ha anche dovuto fare i conti la morte di Silvio Berlusconi, che per lei era un mentore, e con il calo degli ascolti dell’Isola. Quest’ultima situazione aveva lasciato presagire ad un suo possibile addio nel ruolo di conduttrice e così è stato.

Chissà perciò che questo periodo poco sereno non si sia riversato anche sugli affari di cuore. Ad aver alimentato le voci di una possibile rottura, sono state proprie questa vacanze estive. La conduttrice ha infatti pensato bene di fare i bagagli e di andare in Brasile. Con chi? Di sicuro senza la sua nuova fiamma che continua a comparire sempre molto poco sui social di Ilary.

Per questo secondo qualcuno si tratterebbe di aria di crisi. Secondo altri, al contrario, sarebbe una specie di mossa studiata appositamente per aumentare le aspettative dei followers. Quando Ilary deciderà di mostrarsi insieme al suo Bastian, se mai deciderà di farlo, allora quel giorno sarà lecito aspettarsi una vera e propria pioggia di like.