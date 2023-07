Inter, novità improvvisa: cambia il prezzo

La società che detiene il cartellino di uno degli obiettivi dell’inter ha abbassato le sue pretese: l’affare torna possibile

Cercasi portiere disperatamente. Questa la possibile novità in casa Inter qualora, e le voci stanno diventando giorno dopo giorno sempre più insistenti, dovesse davvero concretizzarsi l’addio di Andre Onana.

Il pressing del Manchester United, dove allena Erik ten Hag, suo mentore già all’Ajax, sul portiere camerunese si sta facendo sempre più concreto. Se la dirigenza dei Red Devils dovesse arrivare ad offrire la cifra richiesta – non meno di 50 milioni – Marotta probabilmente cederebbe alla lusinga. Dando il via libera all’operazione.

Tra i tifosi, e in seno alla stessa dirigenza nerazzurra, è già iniziato il toto portiere per il prossimo anno. Chi prenderà il posto dell’africano? Inizialmente le attenzioni del club meneghino si erano concentrate su Guglielmo Vicario, il portiere dell’Empoli protagonista di una stagione strepitosa. La folta concorrenza sul ragazzo friulano però ha un po’, almeno per il momento, raffreddato la pista. Meglio guardarsi altrove, per evitare di partecipare a pericolose aste.

Marotta aveva già effettuato un sondaggio per un estremo difensore che, nonostante la difficile stagione, si è messo in luce con ottime prestazioni nella scorsa Liga spagnola. Il prezzo iniziale di partenza aveva spaventato un po’ tutti, ma dalla penisola iberica arrivano grandi notizie: il club chiede 10 milioni in meno di quanto proposto fino a qualche giorno fa. Si comincia a ragionare, dunque.

Il Valencia abbasse le pretese, l’amico di Kvara può arrivare a Milano

Classe 2000, a Valencia da un anno e mezzo, pagato – tra prestito e riscatto definitivo – poco più di 1 milione di euro, Giorgi Mamardashvili è stato una delle note liete della tormentata stagione de Los Murcielagos. Il club, allenato da Rino Gattuso fino alla risoluzione del contratto avvenuta il 30 gennaio scorso, si è infatti salvato all’ultima giornata.

Gran merito dell’avvenuta salvezza può essere attribuito al portiere georgiano, che a soli 22 anni è già titolare indiscusso della sua Nazionale. Con un valore di mercato ora pari a 25 milioni, il Valencia ha pensato bene di chiedere 30 milioni per la partenza del suo gioiello, ma i club interessati, ben sapendo della disastrata situazione finanziaria della società spagnola, non sono disposti a versare tale cifra.

Ecco che allora gli iberici avrebbero – stando a quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘ – abbassato il prezzo fino a 20 milioni. Il Valencia ha assoluta necessità di vendere, e anche le legittime ambizioni dell’amico di Kvaratskhelia spingono per un addio al club.

L’Inter torna dunque in corsa per accaparrarsi uno dei migliori prospetti del calcio dell’Est. Onana permettendo, si capisce.