Mercato Napoli, colpo in mezzo al campo: beffata la Juventus

Mercato Napoli, sono ore frenetiche per gli azzurri. Gli azzurri lavorano per completare la linea mediana, dal momento che va sostituito Ndombele, tornato al Tottenham. In tal senso, la trattativa procede spedita per un colpo che ha il retrogusto di beffa per la Juventus e Cristiano Giuntoli.

Il Napoli è alle porte di una stagione, la prossima, davvero molto particolare. Dopo uno Scudetto riportato all’ombra del Vesuvio ponendo fine ad una astinenza di 33 anni, le aspettative saranno necessariamente alte. Le pressioni saranno tante per Rudi Garcia e per i giocatori e di conseguenza servono uomini pronti e soprattutto una rosa ricca. Fondamentale, in tal senso, trovare un degno erede di Ndombele, che è stato un prezioso comprimario nella passata stagione. Ed in tal senso è in dirittura d’arrivo un colpo a centrocampo che sa tanto di beffa per Cristiano Giuntoli, da poco approdato alla Juventus proprio dal Napoli, come è noto.

Mercato Napoli, arriva il centrocampista

Il Napoli ha bisogno, come è noto, di piazzare non uno ma due colpi in mezzo al campo. Oltre a dover rimpiazzare Ndombele, che è tornato al Tottenham dopo la fine del prestito, c’è da coprire il vuoto che lascerà Demme alle spalle di Lobotka, di fatto senza un sostituto. E per il primo profilo arriva la svolta che tutti aspettavano.

Stando a quanto raccontato da “Futbol-in Al Minuto“, infatti, gli azzurri fanno sul serio per Nahitan Nandez, che con il Cagliari ha subito riconquistato la Serie A ma che ora potrebbe salutare. Sulle sue tracce c’è da tempo anche la Juventus, che però allo stato attuale delle cose ha altre priorità ed in particolar modo è concentrata sulla cessione degli esuberi proprio in mezzo al campo. E di questo gli azzurri stanno approfittando.

Nandez al Napoli, la svolta

Classe 1995, quest’anno è stato fondamentale nella risalita immediata del Cagliari in Serie A dopo la retrocessione nella stagione 2021/2022. Si tratta di un giocatore della levatura internazionale, come certificato dal fatto che è un pilastro anche della Nazionale uruguaiana. Prenderlo adesso, però, sarebbe un vero affare, dal momento che il suo contratto con i sardi scadrà nel 2024. Non arrivano segnali che vanno verso il rinnovo e, di conseguenza, può essere preso a prezzo di saldo. Lo staff di De Laurentiis fiuta l’affare e prova a chiudere.