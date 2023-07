Di Maria, ennesimo ribaltone: si avvicina il ritorno a sorpresa

Di Maria è vicinissimo ad un ritorno clamoroso: ecco in quale club giocherà il Fideo nella prossima stagione

Dopo l’addio alla Juventus dopo solo una stagione, Angel Di Maria sarebbe molto vicino ad un clamoroso ritorno.

In particolare, il calciatore potrebbe far rientro “in patria”, nel club che l’ha cresciuto e lanciato nel grande calcio europeo.

Stiamo parlando del Benfica, club portoghese di Liga NOS. El Fideo, infatti, sarebbe prossimo a firmare per il club di Lisbona dopo 13 anni dall’ultima sua gara in biancorosso.

Angel Di Maria, cresciuto in Argentina nel Rosario Central, si trasferisce in Europa, per approdare al Benfica, nel 2007, a soli 19 anni. In Portogallo resta tre stagioni, nelle quali colleziona 15 reti in 124 presenze, tra campionato portoghese, Coppa di Portogallo, Europa League e Champions League.

Il 28 giugno del 2010, l’attaccante argentino passa ufficialmente al Real Madrid che lo acquista per una cifra pari a 25 milioni di euro più 11 di bonus legati alle prestazioni del giocatore con la sua nuova squadra. Con la maglia dei blancos, El Fideo colleziona 36 gol in 190 partite giocate nell’arco dei quattro anni passati in Spagna. Di Maria ha, inoltre, vinto praticamente di tutto con la camiseta del Real: una Champions League, una Supercoppa UEFA, un campionato spagnolo, una Supercoppa di Spagna e due Coppe di Spagna.

Nell’agosto del 2014 viene acquistato dal Manchester United per circa 78,5 milioni di euro. In Inghilterra resta per soltanto una stagione collezionando 4 reti in 32 presenze totali.

L’anno successivo viene ceduto al PSG. In Francia vince cinque campionati, cinque Coppe di Francia, quattro Coppe di Lega e cinque Supercoppe francesi. Con la compagine parigina totalizza 295 presenza condite da 92 reti.

Nell’estate del 2022 passa alla Juve a parametro zero. In Italia colleziona 8 reti in 40 presenze tra Serie A, Coppa Italia, UEFA Champions League ed Europa League. Restando, però, per la prima volta nella sua carriera, a secco di trofei in una squadra europea.

Di Maria al Benfica: ecco il pensiero di Jorge Jesus

Jorge Jesus, ex allenatore di Angel Di Maria, proprio in Portogallo, nella stagione 2009-10 ha espresso un suo pensiero in merito all’ormai prossimo ritorno di Di Maria al Benfica.

Il tecnico, tornato da poco all’Al-Hilal, è stato intercettato da alcuni giornalisti all’Aeroporto di Lisbona: “Posso solo dire che conosco bene Di Maria, siamo cresciuti insieme. L’ho conosciuto giovanissimo” – queste le parole di Jorge Jesus, che continua elogiando la grande carriera del suo ex pupillo oltre che le sue enormi qualità. Conclude, dicendo che l’età del giocatore non è un problema e che può tranquillamente fare ancora la differenza in campo.

Nelle prossime ore, dunque, Di Maria verrà ufficializzato al Benfica. El Fideo ritornerà, dunque, in Portogallo dopo ben 13 anni dall’ultima volta.