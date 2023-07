Napoli, colpo a sorpresa in attacco: primo affare per Meluso

In casa Napoli, con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso è iniziata una sorta di nuova era. In tal senso, però, sta per arrivare una svolta importante, dal momento che emerge un nome nuovo per l’attacco che può davvero essere un innesto di primo ordine.

Per il Napoli la fase è cruciale ed anche delicata. Con l’addio di Cristiano Giuntoli ed il conseguente arrivo del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, serve capire quale sarà l’indirizzo del club in sede di mercato. Dopo la conquista dello Scudetto nella passata stagione, adesso gli azzurri hanno bisogno di capire se possono ripetersi, tenendo conto che il presidente ha alzato anche l’asticella in ambito europeo. Sarà fondamentale completare il reparto avanzato, ancor di più nel momento in cui dovesse salutare uno tra Lozano e Politano. Ed in tal senso viene fuori un nome a sorpresa che potrebbe davvero far fare il salto di qualità al reparto avanzato.

Azzurri, colpo a sorpresa in attacco

La posizione di Matteo Politano ed Hirving Lozano, nella traiettoria futura del Napoli, è ancora tutta da decifrare. Il primo piace alla Lazio, mentre il secondo ha il contratto in scadenza nel 2024 e senza rinnovo saluterà. Probabile che, alla fine, uno dei due saluterà.

Per il gioco delle coppie, però, serve un innesto da quella parte e Meluso si sta muovendo. Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, infatti, gli azzurri avrebbero messo gli occhi addosso a Jeremy Doku. Talento cristallino del Rennes e della Nazionale belga, è uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama calcistico europeo. Deve migliorare ancora un po’ in fase realizzativa, ma è un classe 2002 ed il tempo è tutto dalla sua parte. Al momento a frenare l’operazione è la valutazione di circa 50 milioni di euro che ne fa il Rennes, ma ovviamente si tratta di una cifra dalla quale partire nella trattativa.

Doku al Napoli, è l’erede di Lozano

Il nome di Doku, a quanto si legge sul portale, è da tempo sul taccuino di Micheli e, di conseguenza, la pista potrebbe riscaldarsi in maniera importante. Da tenere in considerazione, però, anche il fatto che sul giocatore ci sono club di Premier League. Da non sottovalutare, però, il fattore Champions League che potrebbe incidere sulla sua scelta.