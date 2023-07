Carolina Stramare da capogiro: il selfie in spiaggia è incredibile

È sulla bocca di tutti e non da ora: Carolina Stramare fa sognare tutti in spiaggia

Tra tutte le bellissime ragazze che spopolano il web e che sognano di guadagnare sempre più like pubblicando foto e storie, Carolina Stramare è una delle migliori. Non tanto per la bellezza statuaria di cui è portabandiera, basta guardare qualche sua foto per rendersene conto, quanto per la sua rilevanza a livello social.

Non parliamo di una modella qualsiasi ma di un ex Miss Italia. Era il 2019 e la bella Carolina, all’epoca appena ventenne (è nata infatti a Genova nel 1999), riuscì a diventare la ragazza più bella del nostro Paese meritandosi di essere premiata da una eccellenza italiana come l’attrice Gina Lollobrigida.

Insomma, Carolina sa il fatto suo e la popolarità che ha ricevuto nel 2019 non è stata dissipata, ma anzi si è rafforzata negli anni a venire. Per lei la celebre corona è stata soltanto l’inizio. Successivamente ha lavorato in diversi ambiti: ha sfilato per vari brand (come Paul Marciano, Colmar e Philipp Plein); ha condotto numerosi programmi in tv tra i quali quelli con Enrico Papi (Scherzi a Parte); e infine ha partecipato al noto reality Pechino Express.