Clamoroso, Milinkovic distrutto in diretta: cosa è successo

Milinkovic-Savic è vicinissimo all’addio alla Lazio e al trasferimento in Arabia Saudita: arriva un attacco pesantissimo al centrocampista

Nelle ultime ore Sergej Milinkovic-Savic è stato al centro dei vari discorsi inerenti al fronte calciomercato. Premessa: abbiamo a che fare con uno dei giocatori più forti del campionato di Serie A, che lo scorso 27 febbraio ha compiuto 28 anni. Dunque, il centrocampista serbo è nel pieno della sua carriera e potrebbe ancora ambire a grandi palcoscenici.

È molto legato alla Lazio targata Claudio Lotito, difatti non ha mai spinto più di tanto per lasciare la compagine biancoceleste. Però, evidentemente, il calciatore si è convinto che sia giunta l’ora ormai di chiudere un ciclo. Tant’è che la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024 non è mai decollata.

La società capitolina ci ha provato a trattenerlo offrendogli anche un adeguamento importante di stipendio, ma Milinkovic preferisce abbandonare la nave per recarsi altrove. Ne ha parlato pubblicamente lo stesso patron Lotito, che ha reso nota la volontà già abbastanza chiara del serbo di lasciare la Lazio. E Lotito si è impegnato a rispettare il desiderio dell’ex Genk, con la cessione che sarebbe sempre più vicina.

Il paradosso, in tutto ciò, è che Milinkovic-Savic non approderà nelle fila di un top club, anzi. La mezz’ala, a meno di clamorose sorprese, proseguirà la propria carriera in Arabia Saudita. Entrando più nello specifico, l’Al-Hilal ha avanzato un’offerta da 40 milioni di euro per il cartellino del 28enne, prontamente accettata dalla Lazio.

Anche perché i biancocelesti non vogliono rischiare di perdere la loro punta di diamante a parametro zero. Il centrocampista, invece, percepirà un ingaggio faraonico da 20 milioni di euro netti a stagione. Cifre pazzesche, di fronte alle quali diventa praticamente impossibile dire di no.

Calciomercato, Ravanelli su Milinkovic-Savic: “Errore grandissimo”

Ma va detto che tale decisione pregiudicherà il percorso calcistico di Milinkovic, poiché allo stato attuale il campionato saudita non è di alto livello, in più non consente di partecipare alla Champions League. Insomma, c’è la forte sensazione che il serbo stia sprecando il suo enorme talento.

È dello stesso avviso anche l’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale Twitch di Tv Play: “Milinkovic sta facendo un grandissimo errore. Deve giocare con squadre importanti, così secondo me fa un buco nell’acqua“. Chiaro il pensiero di Ravanelli.

Ed è il pensiero un po’ di tutti alla fine. Da anni Milinkovic-Savic mette in mostra le sue qualità fuori dal comune con la maglia della Lazio. Un talento che meriterebbe di compiere finalmente il grande salto in una big. Invece i soldi, purtroppo, stanno vincendo un’altra volta. E questo è decisamente preoccupante per l’intero sistema calcio.