La clausola gela il Napoli: ansia Osimhen

Tifosi in attesa, il Napoli non è ancora certo di trattenere Victor Osimhen, intanto spunta una clausola che gela tutti.

Lo scudetto è ufficialmente posto sulle divise del Napoli e quello ormai nessuno lo toglie alla società azzurra. Anzi, per ribadire il concetto, la società ha pensato ad una maglia, quella presentata lunedì, che non ha soltanto il tricolore sul petto bensì il ricamo che lo rappresenta, anche su maniche e colletto. Adesso però c’è da progettare il nuovo Napoli e qualcosa inizia a preoccupare.

Luciano Spalletti ha preso una decisione personale e Cristiano Giuntoli non è stato da meno, ma in campo non ci vanno loro. I tifosi napoletani ora sperano che la società non modifichi troppo una squadra che si è dimostrata vincente e sono già consci del fatto che Min-jae Kim a breve firmerà per andare al Bayern Monaco.

Gelo Osimhen, incredibile clausola!

Cedere nella stessa estate un altro pilastro della squadra come Victor Osimhen, forse sarebbe troppo azzardato. Vero è che il tricolore è arrivato proprio un’estate dopo quella della partenza di nomi importanti come Koulibaly, Insigne, Ospina, Mertens, ma pensare che possa riuscire sempre tutto potrebbe risultare un po’ troppo ottimistico. A questo però ha per ora risposto lo stesso presidente De Laurentiis.

A proposito della nuova maglia, il patron azzurro, rispondendo ad una domanda proprio sull’attaccante nigeriano ha risposto che il numero 9 la indosserà. Aggiungendo però sapientemente: “Se poi arriverà un’offerta più che indecente, ce ne faremo una ragione”. Ma questo i supporters azzurri lo sanno ed infatti anche se la speranza è quella di trattenere il bomber, tengono sempre banco i nomi di attaccanti accostati al Napoli come quello di Jonathan David.

Le ultime situazioni di casa Napoli però, non preoccupano perché qualcuno potrebbe fare offerte faraoniche, ma per quello che si evince dalle ultime notizie arrivate in Rai. All’interno della trasmissione di Rai2, Domenica Sportiva, ha parlato l’esperto di mercato, Ciro Venerato.

Non sarebbero quindi altre squadre per adesso a porre un muro tra società e calciatore, bensì l’entourage dello stesso. Gli azzurri vorrebbero offrire 7 milioni all’anno di ingaggio al classe ’98 ma gli agenti starebbero pensando all’inserimento nel contratto, di una clausola.

Chiunque dovesse offrire 100 milioni per l’attaccante sarebbe libero di discutere dei termini contrattuali con lui. Proprio quello che è accaduto con Kim. La società però ci starebbe riflettendo ed è giusto che lo faccia. In effetti, il valore di mercato stesso di Osimhen ad oggi è di 120 milioni ed un accordo tale non andrebbe in favore del Napoli.