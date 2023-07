Cifra assurda: 150 milioni per tre anni, la Juve dice sì

Un’annata da dimenticare totalmente e tanta voglia di ripartire nel prossimo futuro di Paul Pogba, che deve guardarsi intorno anche per ciò che concerne le offerte dall’Arabia Saudita

Paul Pogba in tutta l’arco della sua carriera è stato ben abituato ad avere a che fare con cifre importanti. Il trasferimento dalla Juventus al Manchester United ne è un chiaro esempio, ma non sempre il francese alla spesa ha fatto corrispondere poi il rendimento che ci si sarebbe aspettati.

Dopo una travagliata seconda esperienza allo United, un anno fa Pogba fece ritorno proprio alla Juventus a parametro zero come colpo per potenziare il centrocampo. Per il classe 1993 transalpino, quella che doveva essere la grande annata del riscatto si è trasformata in un incubo senza fine.

Pogba infatti ha raccolto appena 10 presenze complessive con la maglia della Juventus, a causa anche di una sequela di problematiche di natura fisica che non gli hanno dato pace. Il numero 10 non è quindi mai concretamente stato una risorsa per Allegri che ha potuto schierarlo con contagocce in un’annata deludente sia di squadra che dal punto di vista del singolo. Pogba inoltre, per infortunio, ha dovuto saltare anche il Mondiale in Qatar, che la sua Francia ha portato fino alla finale prima di perdere con l’Argentina.

Un’altra esperienza persa per il ‘Polpo’ che non ha più intenzione di rimanere indietro. Il francese è già al lavoro per provare a tornare al meglio della condizione e provare quindi a ricalcare i fasti di un tempo. In questo contesto si collocano però anche le ultime insistenti voci di calciomercato. C’è chi lo vorrebbe anche lontano dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, assalto dall’Arabia Saudita per Pogba: pronti 150 milioni

Negli ultimi giorni intorno a Pogba sono riemersi rumors su un eventuale trasferimento in Arabia Saudita, meta che ormai sta catalizzando l’attenzione di tantissimi grandi campioni. Il centrocampista transalpino ha tanta voglia di rilanciarsi con la Juventus, ma sullo sfondo si piazzano le sirene arabe.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ dopo il rifiuto di Pogba ad una prima offerta da 100 milioni di euro per tre anni, sarebbero già pronti a mettere sul piatto un considerevole rilancio economico.

Dall’Arabia Saudita infatti proporrebbero fino ai 150 milioni, una cifra completamente fuori mercato per la Serie A e che comunque cozza con quanto dimostrato effettivamente in campo da Pogba nelle ultime stagioni. La Saudi Pro League non ha limiti e vuole anche il francese, diviso tra le grandi proposte e la voglia di rilanciarsi alla Juve.