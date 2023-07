Giuntoli, è subito show: accordo vicinissimo e firma

Giuntoli, è subito show. E’ arrivato alla Juventus soltanto da qualche giorno, ma il suo segno lo sta già lasciando. Eccome.

Alla Juventus lo hanno scelto ed atteso. Per lui hanno sfidato l’ira funesta di Aurelio De Laurentiis pur di portarlo a Torino. In qualche momento è anche sembrato che tutto potesse andare a monte ma, alla fine, Cristiano Giuntoli è sbarcato alla Continassa.

John Elkann ha affidato a lui il progetto della costruzione della nuova Juventus. Una Juventus che si spera nuovamente vincente, ma che sicuramente sarà assai meno sbarazzina nella gestione delle proprie finanze. Ottimizzare risultati e bilancio, questo è ciò che è richiesto a Giuntoli e si partirà subito, da questa sessione di mercato. La più difficile.

Le cessioni rappresentano uno dei due scogli più ardui. L’altro è il taglio del monte-stipendi. Diversi sono i profili che la Juventus ha già deciso di mettere sul mercato. Innanzitutto coloro che sono tornati dai prestiti. Profili quali Zakaria, McKennie ed Arthur, ai quali dovrà essere trovata una nuova sistemazione. Se per il centrocampista elvetico la soluzione West Ham sembra ormai prossima, per gli altri due esuberi tutto è più complicato. Soprattutto per il centrocampista ex Barcellona, Arthur. Come mai?

Giuntoli è subito show

Il caso Arthur è sicuramente il più complesso tra quelli in mano a Cristiano Giuntoli. Anche l’ultima esperienza in Premier League, con la maglia del Liverpool, è stata un totale fallimento.

Le precarie condizioni fisiche non hanno certo agevolato il suo inserimento all’interno della squadra guidata da Jurgen Klopp. Pertanto il suo mesto ritorno a Torino è stata la più ovvia conseguenza. Anche la meno gradita, dal punto di vista della Juventus, che si ritrova così a dover cercare una nuova collocazione ad un giocatore che, già da qualche anno, ed ancorché giovane, sembra in un’irreversibile parabola discendente.

Si aggiunga a questo il non secondario fattore legato al suo elevato ingaggio e ecco che il quadro Arthur è completo. Dalla Premier League sembra comunque muoversi qualcosa. E’ il Daily Mail a lanciare la notizia di un interessamento, e forse anche qualcosa di più, da parte del Wolverhampton nei confronti del centrocampista brasiliano, ex Barcellona.

La Juventus valuta il tutto con la massima attenzione e rimane in attesa di ulteriori sviluppi. Cessione definitiva o prestito con diritto di riscatto possono diventare le formule sulle quali imbastire una trattativa. Ma per Cristiano Giuntoli anche il prestito secco, con ingaggio tutto a carico del club inglese, potrebbe rappresentare una soluzione. La soluzione estrema all’eredità più scomoda lasciata da Fabio Paratici.