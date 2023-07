Mercato Napoli, annuncio ufficiale: affare da 50 milioni

Mercato Napoli, c’è l’annuncio ufficiale: affare da 50 milioni di euro complessivi. La notizia non può non lasciare di stucco tutti, dal momento che era trapelata ma la tempistica non poteva non sorprendere. Andiamo a vedere le ultime su questa vicenda e cosa implica.

Il Napoli è atteso da una stagione a dir poco importante ed oggi è iniziata a tutti gli effetti l’annata, con il ritiro di Dimaro, in piena Val di Sole. C’è curiosità, come è normale che sia, di vedere all’opera i calciatori che sono stati capaci di riportare all’ombra del Vesuvio il tricolore ma anche il nuovo tecnico Rudi Garcia. Ed ovviamente tutti i nuovi arrivi. In tal senso arriva un annuncio ufficiale per un affare da 50 milioni di euro che chiama in causa direttamente i campioni in carica. Andiamo a vedere di che cosa si tratta e che cosa cambia nelle strategie societarie questa notizia.

Mercato Napoli, colpo da 50 milioni

Gli azzurri sono al lavoro per completare la rosa prima dell’inizio della prossima annata ed in tal senso i punti fermi, come è normale che sia, sono tanti. Come, però, è altrettanto normale che sia ci sono anche tanti punti interrogativi ed uno si risolve proprio in queste ore.

Come è noto, infatti, Kim Min-Jae ha chiuso un accordo con il Bayern Monaco, che dovrà pagare la clausola rescissoria agli azzurri da 50 milioni di euro circa. Al momento, però, non è ancora arrivato questo pagamento ed il suo trasferimento, allo stato attuale delle cose, è bloccato. In tal senso, però, dai canali ufficiali azzurri arriva una notizia che sa tanto di annuncio ufficiale: il giocatore sudcoreano, infatti, non è stato convocato per il ritiro di Dimaro. E’ chiaro, ormai, che la strada sua e quella del Napoli abbiamo preso due direzioni differenti.

Kim al Bayern Monaco, le ultime

Con l’ex Fenerbahce pronto a firmare con il Bayern Monaco, il Napoli ovviamente deve cercare il suo sostituto in sede di mercato. Il primo nome della lista è Kilman, ma piacciono anche altri profili, a partire da Danso e da LeNormand. In ogni caso si ha la netta impressione che le prossime ore saranno fondamentali per il futuro della retroguardia partenopea.