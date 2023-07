Svolta Napoli, De Laurentiis ha scelto: altra magia del Presidente

Dopo la presentazione ufficiale delle maglie per la prossima stagione, nel Napoli di Aurelio De Laurentiis bisogna registrare una svolta clamorosa.

Dopo essere riuscito a riportare finalmente lo Scudetto nella città di Napoli, Aurelio De Laurentiis ha tutta l’intenzione di difenderlo con le unghie e coi denti . Il patron partenopeo, di fatto, è al lavoro per regalare a Rudi Garcia un team che possia sia cercare di bissare il trionfo arrivato con Luciano Spalletti che disputare una grande Champions.

Il Napoli, di fatto, inizierà a ‘proteggere’ il titolo da campioni d’Italia il prossimo 19 agosto in trasferta contro il Frosinone neopromosso. Il match contro i ciociari, almeno sulla carta, sembra abbordabile, anche se gli azzurri dovranno prestare la massima attenzione. Intorno alla squadra guidata da Eusebio Di Francesco, che ha sostituito Fabio Grosso, c’è il classico entusiasmo di una squadra che si affaccia alla Serie A dopo ben quattro anni.

Nel frattempo, visto che manca un mesetto alla sfida contro il Frosinone, i tifosi partenopei sono sia entusiasti per le maglie della prossima stagione (presentate lunedì scorso sulla MSC World Europa) che in ansia di vedere in azzurro i nuovi acquisti di Aurelio De Laurentiis che, però, ha scelto prima il sostituto di Cristiano Giuntoli (diventato in queste settimane il nuovo Football Director della Juventus).

Napoli, Frederic Massara è il nome più caldo per sostituire Cristiano Giuntoli: ecco tutti i dettagli

Ormai è ufficiale, il nuovo direttore sportivo del Napoli è Mauro Meluso che il Presidente degli azzurri ha fortemente voluto di fatto prendendo in contropiede la stampa che aveva pensato a Massara ex Milan.

Trovato quindi un post Giuntoli per la squadra partenopea che ora potrà contare sull’ex dirigente con lo Spezia per cercare di accendere le fantasie dei propri tifosi attraverso il calciomercato. Uno dei prossimi colpi da ufficializzare sarà il riscatto di Gollini che dovrebbe arrivare dall’Atalanta con un forte sconto rispetto a quanto pattuito nell’inverno.

Successivamente gli azzurri lavoreranno in difesa per cercare di chiudere una trattativa in difesa considerato il prossimo addio di Kim, destinato al Bayern Monaco.