Raspadori a cuore aperto: “Così mi è cambiata la vita”

Giacomo Raspadori confessa le sue emozioni: ecco in che modo la sua vita è completamente cambiata negli ultimi tempi.

Tra i protagonisti dello straordinario scudetto vinto dal Napoli di Spalletti, Giacomo Raspadori è stato sicuramente uno dei più discussi, per motivi piuttosto evidenti.

Il rendimento non è stato all’altezza dell’investimento della società, il suo minutaggio, non solo per problemi fisici, è stato più ridotto di quanto ci si sarebbe potuti aspettare. Eppure, anche lui è stato sicuramente uno degli eroi di questa stagione indimenticabile. Anche per questo oggi Jack non si nasconde più e confessa: “La mia vita è completamente cambiata“. E il merito è soprattutto di due persone a cui sarà per sempre grato.

Di Raspadori si può dire davvero tutto, ma non che non abbia delle qualità incredibili. E non solo tecniche, ma soprattutto umane. Sono pochi i calciatori che parlano come lui, che si esprimono con la sua serenità, con la sua compostezza, il suo garbo, la sua lucidità. Tutte caratteristiche che lo rendono assolutamente speciale, degno di indossare la maglia azzurra dei campioni d’Italia.

In questa stagione è stato per certi versi una sorta di ‘equivoco tattico vivente’. Di difficile collocazione nel 4-3-3 ‘spallettiano’, ha vissuto momenti d’oro nella prima fase della stagione, complice l’infortunio di Osimhen e la cavalcata straordinaria nel girone di Champions. Non è riuscito però a confermarsi nella seconda parte dell’anno.

Nel concreto è stato decisivo però in due momenti in particolare, con due gol, gli unici in campionato, che hanno pesato moltissimo nell’economia dell’impresa tricolore: quello all’ultimo respiro con lo Spezia a inizio stagione e quello, sempre all’ultimo respiro, con la Juventus a Torino, nella sfida che ha di fatto certificato la vittoria dello scudetto. Immagini, ricordi ed emozioni che rimarranno per sempre nel cuore di tutti i tifosi. E anche dello stesso Raspadori che oggi, ripensando a quanto vissuto, non può far altro che ammettere quanto la sua vita sia stata completamente stravolta nell’ultimo anno.

Raspadori e l’amore per i napoletani: le parole dell’attaccante commuovono i tifosi

“Quello dei napoletani è un amore a cui non ti abitui“, ha raccontato Jack, intervistato da Giacomo Brunetti per Cronache di Spogliatoio. L’attaccante ex Sassuolo aveva sperato di poter vivere grandi emozioni, ma non avrebbe mai immaginato di essere travolto in questo modo da sensazioni che non possono essere descritte.

Nella sua vita non gli era mai accaduto di provare qualcosa del genere, un amore così viscerale e profondo. E se n’è accorto soprattutto dopo il gol allo Stadium. Nei giorni successivi, sulla strada che divide casa sua dal centro sportivo di Castel Volturno, si è ritrovato infatti uno striscione tutto per lui. E in quel momento ha capito che la scelta fatta quasi un anno fa è stata giusta al 100%.

“La mia vita è cambiata completamente“, ha raccontato Raspadori, in vena di confessioni commoventi. E a cambiarla sono state due persone in particolare: Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. La loro telefonata, nell’estate del 2022, si è rivelata un segno del destino. Sono stati loro a convincerlo che il progetto Napoli era quello giusto per lui. Poteva sembrare un azzardo. Invece, non si erano sbagliati, quasi avessero previsto quello che sarebbe poi successo. Un motivo in più per essergli grati per sempre, al di là del modo in cui si è chiusa la loro avventura sotto l’ombra del Vesuvio.