Vestito bucato: Federica Nargi stavolta ha esagerato

Federica Nargi ha deciso davvero di esagerare nell’ultimo post social: il vestito è bucato e lascia intravedere proprio tutto.

Federica Nargi è senza dubbio una delle showgirl più amate ed apprezzate di tutto il mondo dello spettacolo italiano e spesso e volentieri lascia sognare i propri fan attraverso i suoi profili social.

Passando dal debutto a Striscia la Notizia nel 2008 assieme a Costanza Caracciolo come velina alla partecipazione a Colorado, da Tale e Quale Show a Integration Heroes in onda su TV8, la presenza della Nargi nelle nostre tv si è sempre fatta sentire in maniera importante e nel corso di tutti questi anni si è fatta apprezzare tanto per la sua competenza quanto per la sua straripante bellezza.

Conosciuta soprattutto anche per la relazione con il giocatore Alessandro Matri, invidiato da quasi tutto l’universo maschile, Federica tiene comunque in considerazione i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram dove è seguita da più di 4 milioni di followers con degli scatti paradisiaci che lasciano senza parole. E nell’ultimo post pubblicato, la showgirl ha deciso davvero di esagerare indossando un vestito bucato che lascia molto spazio alla fantasia.

Federica Nargi esagerata: il vestito è bucato e i fan perdono la testa

La stagione appena trascorsa è stata faticosa per tutti e lo è stata anche per Federica Nargi che ora si sta godendo il meritato relax prima di tornare a fare sul serio. Ma la showgirl non si dimentica certo dei suoi fan ed in un’estate calda come questa non ha perso di certo il vizio di alzare decisamente la temperatura in maniera pericolosa. Attraverso il suo profilo social, infatti, Federica continua a regalare scatti roventi per i propri follower e nell’ultimo ha deciso davvero di esagerare.

Nello scatto, infatti, la showgirl ha deciso di indossare un vestito bianco fatto di tanti piccoli buchi che permette ai fan di giocare con la loro fantasia. Dal vestito bianco, infatti, si possono ammirare comunque le sue gambe, mentre questi lascia scoperto il suo addome e mette in mostra le sue forme perfette ed una scollatura importante, sfidando i follower a fare zoom per non perdersi neanche un particolare. Una foto che ha fatto completamente perdere la testa ai fan e che in poche ore ha conquistato più di 100 mila like.

Tantissimi sono stati anche i commenti estasiati di quest’ultimi e qualcuno ha voluto anche fare dello spirito, affermando come se la showgirl continui in questo modo lo farà diventare cieco. Altri invece hanno semplicemente sottolineato il suo sensuale fascino, restando del tutto senza parole di fronte all’ennesima visione quasi celestiale che è riuscita a regalare la Nargi che dunque continua a non deludere il proprio seguito.