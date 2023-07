Mercato Napoli, primo affare per Meluso: colpo dal Galatasaray

Mercato Napoli, arriva il primo colpo in entrata da parte del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso. L’affare viene concluso con il Galatasaray e può rappresentare un punto di svolta importante per la compagine allenata da Rudi Garcia. I tifosi possono esultare dal momento che può far fare il salto di qualità.

Come è noto a tutti, il Napoli ha bisogno di puntellare la rosa che poi sarà affidata alle sagge mani di Rudi Garcia. Il nuovo tecnico azzurro, infatti, sa di dover partire ancora una volta dal 4-3-3 che ha impostato Luciano Spalletti ma ha bisogno, come è normale che sia, di rinforzi. Ancor di più se ci saranno, come sembra inevitabile, delle cessioni. Saluteranno, infatti, a meno di sorprese, Demme e Kim, ed attenzione anche alla posizione di Osimhen e di Zielinski. In tal senso, però, il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso lavora al primo colpo che arriva dal Galatasaray.

Mercato Napoli, colpo in entrata

Come detto in precedenza, gli azzurri hanno bisogno di rinforzi per cercare di confermarsi in Serie A e per alzare, magari, l’asticella in ambito europeo. Il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso lavora, ovviamente, per seguire quelle che sono le indicazioni che arrivano dal tecnico Rudi Garcia. E va proprio in questa direzione l’affare che sta portando avanti con il Galatasaray.

Uno di quei nomi che mettono d’accordo allenatore e direttore sportivo sarebbe, secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, quello di Lucas Torreira. L’ex Fiorentina e Sampdoria è un vecchio pallino del tecnico francese che, infatti, aveva cercato di assicurarsene le prestazioni già ai tempi del Marsiglia. Il Galatasaray, nel suo stesso ruolo, sta cercando di prendere Leandro Paredes e, di conseguenza, gli azzurri vorrebbero puntare al prestito con diritto di riscatto. Andrebbe poi trovata un’intesa col calciatore, che dovrebbe abbassare un po’ le pretese per l’ingaggio attuale di 2.7 milioni.

Torreira al Napoli, le ultime

Sul giocatore, come è noto, c’è anche la Lazio, ma allo stato attuale delle cose la squadra di Lotito non ha affondato il colpo. Il Napoli, dalla sua, ha un progetto certamente più ambizioso, soprattutto in ambito europeo, ed un prestigio maggiore che arriva dalla recente conquista dello Scudetto. Si tratterebbe di un colpo molto intelligente per gli azzurri, che inserirebbero in rosa un profilo in grado di non far rimpiangere all’occorrenza Lobotka.