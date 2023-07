Annuncio che sa di beffa: salta il colpo per il Napoli

Sfuma il colpo di mercato per il Napoli: arriva l’annuncio che sa di beffa per il club del patron Aurelio De Laurentiis

Finora gli unici movimenti di mercato del Napoli sono stati in uscita: via Kim Min-Jae, per il quale manca solo l’ufficialità per il suo passaggio ai campioni di Germania, il Bayern Monaco, Cristiano Giuntoli, nuovo Football Director della Juventus, e Luciano Spalletti che, come è noto, ha deciso di prendersi un anno sabbatico.

Ma non è finita qui. Sul piede di partenza ci sarebbero anche Hirving Lozano e Piotr Zielinski, finiti nel mirino dei club dell’Arabia Saudita. In particolare, il polacco sarebbe orientato ad accettare la sontuosa offerta, 12 milioni di euro netti annui per tre anni, dell’Al-Ahly, con Aurelio De Laurentiis che chiede 25 milioni di euro per lasciarlo partire.

Ma ora i tifosi possono sperare che si cambi rotta. Con il suo consueto tweet di benvenuto il patron azzurro ha ufficializzato il nuovo Direttore sportivo: Mauro Meluso, cosentino classe 1965, fermo da due anni e che vanta in curriculum esperienze al Lecce e allo Spezia dove ha contribuito alla prima storica salvezza in Serie A dei liguri.

Annuncio che sa di beffa per il Napoli: Schuurs verso il Crystal Palace

Orbene, il Napoli finalmente ha l’erede di Cristiano Giuntoli, il nuovo regista delle sue operazioni di mercato. Avventura, quella dell’ex Ds degli Aquilotti liguri, che, però, non parte con il piede giusto.

Infatti, non ha ancora preso possesso del suo ufficio a Castel Volturno, quartier generale azzurro, che Mauro Meluso deve fare i conti con un obiettivo di mercato che sfuma.

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, il Crystal Palace, club della Premier League, con un’offerta di 35 milioni di euro si è avvicinato ai 40 milioni di euro richiesti dal Torino per Perr Schuurs, difensore prelevato dai granata la scorsa estate dall’Ajax. Per quest’ultimo pronto un quadriennale da oltre 2.5 milioni di euro a stagione.

Con questa offerta le Eagles londinesi hanno superato sia le concorrenti della Premier League (West Ham e Liverpool) sia il Napoli che ha sondato il difensore olandese in ottica sostituzione di Kim Min-Jae.

A tal proposito, è ancora stallo nella trattativa per Max Kilman, il difensore del Wolverhampton che nelle ultime ore ha superato gli altri candidati alla sostituzione del sudcoreano nel gradimento del Napoli. Dunque, è l’inglese è il vero obiettivo degli azzurri ma c’è uno ‘scoglio’ che al momento impedisce che la suddetta operazione vada in porto.

I Wolves per Kilman chiedono circa 40 milioni di euro, anche perché devono corrispondere il 20% della sua futura vendita alla sua ex squadra, il Manchester United, mentre De Laurentiis non va oltre i 35 milioni di euro.

Una differenza non incolmabile, tuttavia, si sa, il patron azzurro sulle questioni economiche è inamovibile: difficile che alzi l’offerta, di conseguenza per la fumata bianca i Wolves devono abbassare le pretese.