Effetto domino sulla fascia del Napoli: spunta un ex Milan

Il Napoli progetta la rivoluzione sulla fascia destra. I Campioni d’Italia vogliono un ex giocatore del Milan.

Il Napoli ha fissato le priorità e a breve proverà a regalare a Rudi Garcia nuovi elementi di qualità adatti al suo stile di gioco.

In primis, verrà preso un difensore centrale capace di raccogliere al meglio il testimone lasciato da Kim Min-jae ormai ad un passo dal Bayern Monaco: il preferito è Max Kilman, per il quale sono stati offerti al Wolverhampton 35 milioni. Il club, al tempo stesso, si è messo alla ricerca anche di un centrocampista e di un’ala destra in vista delle probabili partenze di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano.

I due, come noto, sono in scadenza nel 2024 e i vari incontri andati in scena non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa ritenuto soddisfacente. Le parti, al momento, sono quanto mai distanti ed la causa è da ricercare nel fatto che la dirigenza, nell’ambito del piano di contenimento dei costi, ha messo sul piatto proposte contenenti cifre inferiori rispetto a quelle percepite dal polacco (3.5 milioni) e dal messicano (4.5 milioni). I quali, stando così le cose, hanno messo in stand-by le trattative valutando l’idea di trasferirsi altrove.

L’ex Udinese è finito nel mirino della Lazio e soprattutto dell’Al-Ahli, pronto ad offrirgli un triennale da 12 milioni netti all’anno. Il messicano, dal canto suo, pare invece poco convinto di proseguire la carriera in Arabia Saudita e spera di ricevere una chiamata proveniente dalla Premier League. La situazione è in costante evoluzione: il presidente Aurelio De Laurentiis, per non farsi trovare impreparato, ha già provveduto ad individuare i loro possibili eredi. Il sostituto di Zielinski sarà Lazar Samardzic, ritenuto non incedibile dall’Udinese che lo valuta intorno ai 25 milioni.

Napoli, si pensa ad un ex Milan per potenziare la fascia

Per sostituire Lozano gli azzurri hanno invece pensato ad una vecchia conoscenza della Serie A e del Milan, ovvero Lucas Ocampos. La stagione vissuta al Siviglia è stata positiva (5 gol e 2 assist) ma non al punto da convincere gli spagnoli ad intavolare la trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza tra un anno. Il divorzio può quindi andare in scena a stretto giro di posta, con i Campioni d’Italia intenzionati a cogliere al volo l’opportunità.

Un elemento duttile, capace di giocare in qualsiasi posizione nel tridente offensivo molto gradito da Garcia ed acquistabile a condizioni di saldo. Le alternative al messicano portano il nome di Domenico Berardi e Riccardo Orsolini, per i quali il Sassuolo ed il Bologna continuano a sparare alto. La rivoluzione sulla fascia destra è imminente.