Stop alla cessione: Rudi Garcia vuole tenerlo al Napoli

Il Napoli è al lavoro per il futuro della rosa: Rudi Garcia avrebbe già individuato un giocatore da trattenere nonostante le voci di mercato.

L’allenatore francese sta studiando gli elementi della squadra e avrebbe deciso di bloccare una cessione.

Il nuovo Napoli ripartirà da Rudi Garcia e dal tricolore cucito sul petto. Non ci saranno più Spalletti e Giuntoli (sostituito da Meluso), ma l’obiettivo non cambia: confermare l’ottima annata appena conclusa per centrare uno storico bis scudetto. Al momento il mercato non ha regalato molti sussulti: Kim andrà al Bayern Monaco, mentre torna Gollini in prestito con diritto di riscatto per coprire il ruolo di vice-Meret. Le voci su possibili cessioni non mancano, ma l’allenatore francese sembra avere le idee molto chiare: ecco il veto su un addio illustre.

Napoli, Garcia blocca la cessione: top player verso la permanenza

Ad oggi il Napoli non si è mosso in modo massiccio sul mercato, ma è probabile che decida di agire nelle prossime settimane. L’arrivo del nuovo DS Meluso potrebbe sbloccare alcuni movimenti in entrata: la priorità sarà quella di trovare un erede di Kim Min-Jae, mentre le altre operazioni dipenderanno fortemente da eventuali cessioni. Il presidente De Laurentiis ha affermato che i big dovrebbero rimanere e che solo delle offerte indecenti potrebbero farlo vacillare.

A proposito di possibili addii, Rudi Garcia starebbe valutando chi potrebbe rientrare nella lista dei cedibili e chi, invece, vorrebbe trattenere in rosa. Come ben noto, uno dei possibili sacrificabili è Lozano, che ha ricevuto offerte dall’Arabia, ma che ha anche estimatori in Europa. La probabile uscita del messicano porrebbe il veto su una cessione: quella di Politano.

Il numero 21 azzurro è da giorni accostato alla Lazio (che segue anche Zielinski), ma l’eventuale addio di Lozano lo spingerebbe alla permanenza con la possibilità di essere considerato un “titolarissimo” (salvo colpi ad effetto in quel ruolo). Il Napoli potrebbe affiancargli Karlsson, svedese dell’AZ Alkmaar già monitorato a gennaio, che però piace anche a Sarri.

Le prossime settimane saranno determinanti per il futuro di Politano, che rimarrebbe volentieri al Napoli per cercare di vincere un altro scudetto. La prospettiva di giocare con maggiore regolarità potrebbe essere un fattore determinante: Rudi Garcia lo osserverà da vicino per prendere una decisione, ma ad oggi tutti gli indizi puntano verso la permanenza in azzurro per l’ex Inter.