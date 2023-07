Addio Napoli: destinazione già scelta

Dopo quello di Kim Min-Jae, ormai giocatore del Bayern Monaco, nel Napoli di Aurelio De Laurentiis bisogna registre un altro addio in sede di mercato.

Dopo la scelta di prendere Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato anche il nome di chi sostituirà Cristiano Giuntoli, diventato nel frattempo nuovo Football Director della Juventus. Il presidente del Napoli, tramite il suo profilo ufficiale di Twitter, ha infatti annunciato Mauro Meluso (ex dirigente di Lecce e Spezia) come nuovo direttore sportivo del team partenopeo.

Il Napoli di Rudi Garcia, intanto, è ormai pronto per iniziare il precampionato. Gli azzurri, infatti, stanno per dare il via al primo ritiro della stagione, ovvero quello di Dimaro. Tuttavia, questi ultimi giorni in casa partenopea sono stati contraddistinti sia dalla presentazione ufficiale delle ‘maglie scudettate’ che da alcune dichiarazioni dello stesso Aurelio De Laurentiis.

Proprio durante la presentazione delle divise per la prossima stagione, il patron partenopeo ha prima mandato una frecciata a Cristiano Giuntoli: “Finalmente non abbiamo uno juventino nel nostro clan”, e poi ne inviato un’altra agli agenti dei due giocatori che sono in scadenza: Piotr Zielinski ed Hirving Lozano. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Mercato Napoli, Hirving Lozano vuole continuare a giocare nei maggiori cinque campionati europei: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto raccolto dalla redazione del ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, sul messicano bisogna registrare sia l’interessamento del Fenerbahce che di qualche club dell’Arabia Saudita. Tuttavia, Hirving Lozano ha espresso la sua volontà di continuare a giocare in un squadra che milita in uno dei cinque principali campionati europei.

Il contratto del calciatore messicano con il Napoli scadrà l’anno prossimo e, proprio per questo motivo, a breve dovrà prendere una decisione importante: o rinnovare con il team partenopeo, ma con uno stipendio inferiore rispetto a quello attuale di 4,5 milioni di euro, o trovare nelle prossime settimane un’altra squadra.

Lo stesso Aurelio De Laurentiis, tramite alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni ufficiali di ‘ESPN’, ha dato un aut aut al suo calciatore: “Futuro di Hirving Lozano? Non credo che sia stupido, quando incontrerà Rudi Garcia forse capirà che sarà meglio prolungare il contratto oppure andare altrove”.

Tuttavia, oltre a Lozano, anche un altro giocatore in scadenza potrebbe lasciare Napoli nelle prossime settimane. L’azzurro in questione è Piotr Zielinski, sul quale bisogna registrare l’interesse sia della Lazio dell’ex Maurizio Sarri che del club saudita dell’Al-Ahli.