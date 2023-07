Paola Saulino esagerata a Ibiza, il bikini trasparente mostra (quasi) tutto

Paola Saulino continua ad incantare i propri follower, con dei contenuti che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Paola Saulino non finisce mai di stupire. La bella partenopea, infatti, tramite i propri social mette in mostra tutta la sua sensualità.

Paola è infatti nota su Instagram per via di contenuti abbastanza “spinti”, che attirano migliaia di utenti. Grande tifosa del Napoli, Paola ha sfilato senza veli fuori lo stadio Diego Armando Maradona, per celebrare la vittoria del tricolore da parte della squadra dell’oramai ex allenatore Luciano Spalletti.

Questa passione per il club campano l’ha portata ad avere un enorme seguito sui social, con il profilo Instagram che oggi conta più di 150.000 follower. Ad attirare ancora di più la curiosità sono gli scatti pubblicati, visto che Paola non ha problemi a mostrarsi in pose abbastanza provocanti. A tal proposito, una delle ultime foto pubblicate mette in evidenza delle forme da far restare senza fiato.

Paola Saulino è mozzafiato, social in tilt: le forme esplodono

Nei svariati contenuti pubblicati sul noto social network Instagram, possiamo vedere Paola Saulino in svariate pose, che lasciano sempre tutti con il fiato sospeso. L’ultimo non poteva certamente essere da meno, visto che va ad evidenziare ancor di più delle forme a dir poco esplosive.

Nella foto in questione possiamo ammirarla in vacanza presso la splendida Ibiza, con indosso un costume trasparente con i bordi celesti. A catturare l’occhio, però, è l’obiettivo fisso sul lato A, che definire esplosivo è riduttivo.

Come ampiamente prevedibile il contenuto in questione ha fatto il pieno di like e commenti. Commenti che non sono tutti positivi, visto che alcuni utenti gli hanno fatto notare come gli scatti pubblicati siano troppo espliciti. In molti, invece, non fanno che fargli sentire tutti il supporto possibile, invocando a gran voce altri contenuti ad alto tasso di sensualità. Giudicando gli scatti presenti attualmente nel profilo, Paola sarà già pronta a sperimentare nuove pose che possano mandare in tilt i follower.

Le meravigliose spiagge di Ibiza, dove Paola si trova per trascorrere qualche giorno di vacanza, sono la cornice perfetta per farsi ammirare ancor di più in tutto in tutto il suo splendore. I fan sono già in attesa di un nuovo contenuto che, si augurano, possa essere ancora più provocante.