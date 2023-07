Haaland e l’Italia, un amore indissolubile: come mai era in vacanza in Puglia

L’uomo copertina dell’annata 2022/23 è senza dubbio Erling Haaland che a suon di gol ha conquistato le vette più alte. Ora si è lanciato anche in una sfilata particolare in Puglia

Erling Haaland era arrivato a Manchester sponda City con una sola importantissima missione: segnare valanghe di gol per consentire alla squadra di Pep Guardiola di vincere finalmente la Champions League. Tutto riuscito alla perfezione per il centravanti norvegese, entrato di diritto su tutte le prime pagine sportive della stagione, sia in Premier League che a livello europeo.

La prima stagione di Haaland all’Etihad è stata a dir poco clamorosa: la mostruosità di 52 gol fatti in 53 partite giocate tra tutte le competizioni con la maglia del Manchester City. Il norvegese classe 2000 si è imposto sin da subito e senza la minima fase di adattamento sia ai ritmi della Premier che nei meccanismi di una squadra collaudata come quella allenata da Guardiola.

Un rendimento monstre per un vero e proprio cyborg capace di contribuire in modo massiccio alla vittoria del primo Triplete della storia del City vincendo peraltro anche il titolo di capocannoniere sia in campionato che in Champions League. Il possente centravanti ex Borussia Dortmund è già tra i migliori al mondo e si candida anche ad insidiare l’illustre concorrenza per la vittoria di un Pallone d’oro che per quanto visto sarebbe ampiamente meritato.

Essere così incisivi alla sua età non è cosa banale, così come non passa inosservato neanche nel periodo di vacanza prima di riprendere in vista della prossima stagione. Haaland infatti ha fatto una capatina anche in Puglia dove è stato un protagonista inedito.

Haaland devastante in campo e fantastico fuori: sfilata ad Alberobello

Le mete selezionate dai calciatori dopo la fine di una stagione e prima dell’inizio della successiva sono tra le più disparate. Haaland ha avuto modo di effettuare un passaggio anche in Italia dove si è potuto godere alcune meraviglie della Puglia, lì dove ha vissuto anche un’esperienza particolare.

Nella splendida cornice di Alberobello tra la natura e i meravigliosi trulli spunta anche l’imponente figura di Erling Braut Haaland testimonial di Dolce e Gabbana al fianco anche di altre presenze importanti del mondo dello spettacolo.

Un fine settimana pugliese per il classe 2000 norvegese, che ha quindi partecipato ad una sfilata del noto marchio di moda proprio in quel di Alberobello dove la sua presenza non poteva di certo passare sottotraccia.

“Una splendida serata” ha scritto in perfetto italiano il bomber del City, allegando su Instagram una foto con un completo totalmente arancione.