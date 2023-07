Svolta Napoli, sembrava fatta ma salta il rinnovo

Il Napoli resta molto attivo sul mercato. L’operazione relativa ad un rinnovo, che sembrava in dirittura d’arrivo, è saltata.

Sfoglia la margherita il Napoli. Il club, ritenendo di avere a disposizione una rosa già di ottima qualità, non ha intenzione di accelerare sul mercato e si prenderà tutto il tempo necessario per valutare i possibili rinforzi da regalare a Rudi Garcia.

Diversi i casting in corso, compreso quello finalizzato a trovare l’adeguato sostituto di Kim Min-jae passato al Bayern Monaco per una cifra complessiva pari a 58 milioni.

Una perdita pesante per i Campioni d’Italia, alla luce dell’ottima stagione vissuta dall’ex Fenerbahce. Il 26enne sudcoreano si è ambientato subito in Italia, diventando uno dei principali trascinatori della formazione di Luciano Spalletti e contribuendo a rendere la difesa azzurra quella meno battuta dello scorso campionato. Diversi gli eventuali eredi al momento al vaglio del presidente Aurelio De Laurentiis e del suo staff: il preferito del patron è Max Kilman ma le pretese economiche del Wolverhamption hanno fatto finire in stand-by la trattativa.

Le interlocuzioni proseguiranno ma intanto la società ha iniziato a sondare altre piste, così da avere pronti dei piani alternativi nel caso in cui l’acquisto del classe 1997 dovesse saltare in maniera definitiva. Una di queste conduce a Ko Itakura di proprietà del Borussia Mönchengladbach mentre resta vivo l’interesse nei confronti di Konstantinos Mavropanos, legato fino al 2025 allo Stoccarda. In ribasso, invece, le quotazioni di Josip Sutalo in forza alla Dinamo Zagabria, per il quale c’è da registrare l’inserimento della Fiorentina. Garcia, dal canto suo, ha espresso una particolare preferenza.

Napoli, svolta in arrivo: niente rinnovo

L’allenatore ha fatto sapere di voler lavorare insieme a Kevin Danso, reduce da una buona stagione vissuta con indosso la maglia del Lens (40 presenze “condite” da un gol e 3 assist). I francesi sono pronti a sedersi al tavolo per discutere della sua cessione ma lo faranno partire soltanto in presenza di un’offerta da almeno 30 milioni.

Una richiesta ritenuta eccessiva dai partenopei i quali, a breve, proveranno a tornare alla carica facendo leva sulla forte volontà espressa dall’austriaco di sbarcare al Napoli.

Danso addirittura, stando a quanto riportato dal portale transalpino ‘Footmercato’, ha deciso di rifiutare il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2026) pur di agevolare il suo trasferimento in Italia. Una svolta inattesa quanto gradita dagli azzurri. Ai quali, ora, non resta altro da fare che trovare l’accordo con il Lens. Non semplice, ma nemmeno impossibile. Le riflessioni da parte di De Laurentiis proseguiranno. Garcia, intanto, incrocia le dita.