25 milioni: Garcia esulta, primo colpo Napoli

Il Napoli è pronto ad effettuare un importante colpo di calciomercato in questa sessione estiva: c’è anche l’ok da parte del tecnico, Rudi Garcia

La squadra dei campioni di Italia ha iniziato la seconda parte della preparazione in quel di Castel di Sangro. Il Napoli è pronto a disputare le prossime amichevoli, con l’obiettivo di farsi trovare al meglio in vista dell’inizio del campionato di Serie A.

Nel frattempo, però, un occhio cade inevitabilmente su quello che la dirigenza sta facendo in questa sessione di calciomercato. Tanto è vero che il club è pronto a sborsare una importante cifra (dal valore di 25 milioni di euro) per avere il calciatore in rosa.

Napoli, nuovo nome per la difesa: Garcia dà il suo ok

Uno degli obiettivi principali dei partenopei è quello di acquistare (anche con una certa urgenza) un difensore centrale. L’addio di Kim è stato un duro colpo per i tifosi. Non solo per il fatto che si sono immediatamente affezionati a lui dal suo arrivo, ma soprattutto per il devastante impatto che il sudcoreano ha avuto nel nostro campionato. Tanto è vero che è stato eletto come il miglior difensore della passata stagione.

Adesso, però, si tratta di un capitolo chiuso visto che da qualche giorno è iniziata la sua avventura al Bayern Monaco. In questo momento, in rosa, ci sono Juan Jesus, Rrahmani e Ostigard. Serve un quarto di difesa. I nomi che circolano sono sempre gli stessi: ovvero quello di Danso (del Lille) e Kilman (del Wolverhampton). Sia per l’uno che per l’altro, però, pare che la situazione non sia assolutamente delle migliori.

Ed è per questo motivo che la dirigenza ha inserito, nella propria lista dei desideri, un nuovo nome. Si tratta di Konstantinos Mavropanos. Attualmente milita in Bundesliga, precisamente nello Stoccarda, dove è considerato un vero e proprio pilastro della squadra allenata dall’ex calciatore Hoenoes. Fa parte anche della nazionale greca. Attualmente il suo cartellino è valutato proprio 25 milioni di euro.

Una cifra che De Laurentiis è intenzionato a spendere pur di portarlo in Campania e fargli vestire la maglia azzurra. Sul calciatore, però, c’è l’interesse di alcuni top club di Premier League che hanno messo gli occhi su di lui. L’obiettivo del Napoli è quello di anticipare la concorrenza e provare ad effettuare una offerta convincente alla società tedesca. Il giocatore, nel frattempo, continua il ritiro con la sua squadra. Aspettando una importante offerta dall’Italia.