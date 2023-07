Lindstrom-Serie A, ci siamo: lo scambio sblocca l’affare

Lindstrom sembra essere ormai pronto ad approdare in Serie A. A sbloccare l’affare sarà lo scambio.

Tra i giocatori accostati a diverse squadre italiane c’è sicuramente Lindstrom. Il calciatore dell’Eintracht Francoforte piace davvero a molti club del nostro campionato anche se per il momento, viste le richieste del team tedesco, non hanno assolutamente affondato il colpo, ma ora la situazione sembra essere completamente differente.

Lindstrom, infatti, potrebbe arrivare in Serie A in questo calciomercato attraverso uno scambio. I ragionamenti sono in corso e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro su questa vicenda.

Calciomercato: Lindstrom in Serie A, si chiude con uno scambio

Il futuro di Lindstrom potrebbe essere in Serie A, ma si tratta di una opzione da considerare nelle prossime settimane visto che, almeno fino a questo momento, mai nessuno ha affondato il colpo e quindi può succedere ancora di tutto. Il giocatore ha voglia di fare il salto di qualità e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro assolutamente più chiaro e capire se il calciatore andrà a giocare in una big del nostro campionato oppure farà un passo indietro per questioni economiche.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, l’Eintracht Francoforte ha messo nel mirino Adli e non possiamo escludere che il Milan ritorni nuovamente a sondare il terreno per Lindstrom in questo calciomercato. Si tratta di una opzione da considerare anche se per il momento i rossoneri hanno altre priorità e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane.

Il Milan, come detto in precedenza, ha già sondato il terreno senza però affondare il colpo. La situazione Adli, però, potrebbe cambiare la situazione e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure no.

Mercato: il Milan accelera per Lindstrom?

Il Milan potrebbe decidere di accelerare su Lindstrom in questa sessione di calciomercato soprattutto se l’Eintracht deciderà di affondare il colpo su Adli. Per il momento si tratta di una ipotesi da considerare con attenzione anche se le priorità da parte dei rossoneri sono altre.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine i rossoneri decideranno di affondare il colpo oppure opteranno per altre trattative.