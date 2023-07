Ora è bufera Napoli: nuovo ultimatum, rottura ad un passo

By

Se non è bufera allora davvero poco ci manca. La cosa certa è che il Napoli ha dato l’ultimatum al calciatore: rottura sin troppo vicina

Arrivano delle novità a dir poco importanti per quanto riguarda il futuro del calciatore. Lo stesso che, però, è sempre più vicino ad un possibile addio. La società ha fatto capire, chiaro e tondo, di non avere intenzione di proseguire il rapporto lavorativo con lui.

Nel frattempo i ragazzi di Rudi Garcia stanno continuando la seconda parte della preparazione nel ritiro di Castel di Sangro, con l’obiettivo di farsi trovare al meglio in vista del nuovo campionato che partirà dopo la metà del mese di agosto. Con un occhio, ovviamente, a quello che regalerà il calciomercato.

Napoli, De Laurentiis dà l’ultimatum al big: le ultime

Il Napoli non pensa solamente all’arrivo di qualche calciatore (in primis il sostituto di Kim come difensore centrale), ma anche alla cessione di qualche elemento importante della rosa. Il nome che circola (e molto vicino all’addio) porta a quello di Hirving Lozano. L’esterno d’attacco messicano è sempre più vicino ad una “non” permanenza nella rosa allenata dal manager francese.

Non è affatto un mistero che, sul messicano, da tempo c’è l’interesse di qualche club arabo che è pronto a ricoprire di oro sia lo stesso calciatore, ma anche il Napoli. De Laurentiis spera di ricavare, da una sua possibile cessione, almeno 30 milioni di euro. Fino a questo momento, però, dallo stesso atleta non ci sono stati segnali di addio o di permanenza. La società è pronto a metterlo alle strette visto che ha bisogno urgentemente di una risposta.

Anche perché, nel caso in cui decidesse di fare le valigie, è stata stilata già una lista in cui sono stati inseriti nomi di calciatori che potrebbero fare al caso di Garcia. Il primo è Zhegrova del Lille. Un attaccante che potrebbe inserirsi alla perfezione nello scacchiere di gioco dell’allenatore. Altrimenti si potrebbe optare per una “pista italiana”. Magari su un calciatore che conosce alla perfezione il campionato di Serie A.

Proprio un Riccardo Orsolini che ha il contratto in scadenza, con il Bologna, il 30 giugno del 2024. Su di lui, però, c’è da registrare il concreto interesse da parte di alcuni club italiani pronti ad avviare una trattativa con il club felsineo. Altrimenti si potrebbe nuovamente guardare all’estero dove spunta il nome di Tetè dello Shakhtar Donetsk.