Scontro totale: De Laurentiis dice no, salta il colpo

Se non è scontro totale allora davvero poco ci manca, la cosa certa è che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è una vera e propria furia

Sembrava tutto fatto per il passaggio del calciatore al Napoli, ma a quanto pare le cose sono decisamente cambiate. Soprattutto per via della mossa del club di appartenenza dello stesso che non è piaciuta affatto al numero uno azzurro.

Non potrebbe essere altrimenti visto che, da un giorno all’altro, sono cambiate decisamente le carte in tavola. Un qualcosa che non è stato affatto digerito da De Laurentiis che è pronto a virare su altri obiettivi di mercato.

Napoli, De Laurentiis una furia: salta la trattativa col big

Mentre il Napoli prosegue la seconda parte della preparazione in quel di Castel di Sangro, la dirigenza continua a monitorare la situazione che riguarda il calciomercato. Sia quello in uscita che, soprattutto, quello in entrata. L’urgenza del Napoli, ovviamente, riguarda la difesa. Il reparto centrale dopo la partenza di Kim che ha deciso di provare l’esperienza in Germania vestendo la maglia dei campioni della Bundesliga del Bayern Monaco.

In questo momento il tecnico Garcia ha solamente tre elementi centrali in rosa: Rrahmani, Juan Jesus ed Ostigard. L’obiettivo è quello di avere un quarto centrale poco prima dell’inizio del campionato (ovvero il 19 agosto). Il nome che circola, insistemente, nel capoluogo campano porta a quello di Kevin Danso del Lille. Non è affatto un mistero che l’atleta piacca molto alla squadra partenopea. Allo stesso tempo, però, il club francese ha effettuato una mossa poco carina.

Di questo se ne è inevitabilmente reso conto il numero uno azzurro che è andato su tutte le furie. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport‘ pare che il club francese, nelle ultime ore, abbia raddoppiato la richiesta per il suo atleta. Prima la sua valutazione si aggirava intorno ai 15 milioni di euro: adesso ne vale 25 (senza considerare i bonus). Un prezzo considerato troppo alto per De Laurentiis che stava già assaporando l’idea di prenderlo a quella cifra.

A questo punto non è assolutamente da escludere che il club possa virare su altri obiettivi di mercato per rinforzare il reparto difensivo. La mossa del Lille è stata giudicata, dalla società azzurra, a dir poco “scorretta”. Altri nomi che circolano sono quelli di Konstantinos Mavorpanos dello Stoccarda e Giorgio Scalvini dell’Atalanta.