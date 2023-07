Osimhen ha deciso, 140 milioni e firma subito

Una cifra astronomica per Victor Osimhen: ecco cosa starebbero per fare di comune accordo l’attaccante e la società.

Sicuramente è uno degli uomini più desiderati dalle big europee ed un dato su di lui, Victor Osimhen, è incontrovertibile: è lui il capocannoniere della Serie A 2022/23.

Ma allora come mai probabilmente alla fine del mercato non lo avrà comprato nessuno? Perché c’è una forte volontà del Napoli di non farlo finire in quel valzer delle punte che coinvolge Vlahovic, Kane, Mbappé e tanti altri. Gli azzurri non vogliono rinunciare ad avere ancora il loro bomber.

Fortuna che a quanto pare non si metterà proprio lui di traverso in questo frangente. Osimhen ama la causa azzurra che ha sposato ed ha anche portato allo scudetto insieme ai propri compagni. Certo, non si potrà trattenerlo per sempre, anche perché un giorno arriveranno direttamente sul suo tavolo offerte faraoniche, ma l’idea di giocare la Champions League da testa di serie con lui in rosa non dispiace certo ai Partenopei.

Clamoroso Osimhen: 140 milioni e firma

Il fatto è che troppe squadre hanno perso negli anni dei calciatori importanti a parametro zero e certamente Aurelio De Laurentiis non vuole cadere nello stesso errore.

Da dire però che l’attuale contratto della punta nigeriana scadrà nel 2025 e non c’è fretta di venderlo. Se dovesse farlo partire, il Napoli quindi pretenderebbe cifre altissime a giusta ragione per il ventiquattrenne che ha già dato prova di saper fare gol anche in Europa.

A quelle cifre forse per adesso non possono avvicinarsi neanche le più ricche d’Europa per questioni varie e quindi gli azzurri starebbero pensando di blindarsi e di blindare nello specifico la loro punta di diamante. Secondo quanto riferito da Sky Sport, anche se le parti sembrerebbero ormai vicine per un rinnovo, ci sarebbe ancora da discutere riguardo la clausola rescissoria.

De Laurentiis ha parlato di un’offerta di almeno duecento milioni per lasciarlo partire oggi, ma pare che l’accordo possa portare ad una clausola rescissoria per Victor Osimhen di 140-150 milioni di euro. Si pensa che l’incontro finale tra il patron azzurro e l’entourage dell’attaccante possa esserci nei prossimi giorni.

A questo punto il ragazzo firmerà con il Napoli fino al 2027 o 2028 e si legherà indissolubilmente ancor di più alla realtà partenopea. Anche perché se dovesse andar via, farebbe arrivare delle cifre esorbitanti nelle casse del club.