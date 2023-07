Calciomercato, ribaltone Osimhen: sta succedendo ora a Castel Di Sangro – SKY

Victor Osimhen è tornato a segnare gol con la maglia del Napoli: ribaltone totale, cosa sta avvenendo nel ritiro di Castel Di Sangro

Un momento magico quello vissuto in maglia azzurra. Osimhen è divenuto il simbolo del Napoli segnando gol a grappoli soprattutto negli ultimi mesi. Dopo un leggero apprendistato con il campionato italiano, l’attaccante nigeriano continua ad essere micidiale in area di rigore avversaria. Si è laureato capocannoniere dell’ultima Serie A, ma ora le sirene dall’estero lo potrebbero distrarlo. In tanti l’hanno criticamente aspramente nelle sue prime uscite in Italia, ma ben presto si sono dovuti ricredere sul conto del nigeriano.

Il centravanti del Napoli fa gola ai migliori club del mondo, ma il presidente De Laurentiis vuole tenerselo stretto. Pochi minuti fa il ribaltone decisivo per arrivare così alla decisione ufficiale che in tanti si aspettano. Finora non sono arrivati colpi in entrata, ma soltanto la cessione di Kim trasferitosi al Bayern Monaco che ha sborsato la clausola inserita nel contratto del difensore coreano.

Ora il numero uno della società partenopea vorrebbe regalare un annuncio da urlo dopo il rinnovo contrattuale di Giovanni Di Lorenzo, capitano indiscusso della cavalcata Scudetto.

Calciomercato Napoli, incontro immediato per Osimhen: ci siamo

Le prossime ore saranno decisive per conoscere ufficialmente dell’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, che ha contribuito a suon di gol a riportare lo Scudetto dopo tanti anni. Tanti club d’Europa e d’Arabia sono pronti a fare follie per lui, ma ora tutto è cambiato.

Dopo Dimaro, eccolo a Castel Di Sangro. Come svelato da Sky Sport, l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è arrivato pochi minuti fa nel ritiro di Castel Di Sangro. Il suo assistito è tornato a segnare gol in maglia azzurra, ma ora potrebbe arrivare subito l’annuncio per il rinnovo contrattuale. Il legame del nigeriano scadrà nel giugno 2025, ma ora ci sarà il colpo di scena con l’adeguamento dell’ingaggio e l’inserimento di una clausola rescissoria.

Almeno per il momento, Osimhen continuerà a vestire la maglia azzurra per far arrivare il Napoli sempre più in alto dopo il trionfo dello Scudetto. Sarà previsto così un incontro per formalizzare l’accordo per il prolungamento contrattuale: la presenza del suo agente Calenda può essere davvero significativo in tal senso. Ora i tifosi azzurri aspettano soltanto l’annuncio ufficiale per esplodere di gioia pensando subito alla nuova ed entusiasmante stagione ricca di colpi di scena suggestivi. Osimhen intende firmare il rinnovo a questo punto della storia: manca soltanto l’annuncio ufficiale, quando arriverà?