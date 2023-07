Canalis piccante: l’aderenza svela il dettaglio rovente: zoom inevitabile

La showgirl sarda torna a fare impazzire i suoi fan: zoom e trasparenze, Elisabetta Canalis si mostra in tutto il suo splendore

È ormai passato tanto tempo dagli esordi nel mondo dello spettacolo, quando era ancora una ragazzina. Oggi più che mai, però, Elisabetta Canalis si mostra in forma smagliante.

Sempre sulla cresta dell’onda, rimane una delle donne più seguite, amate ma anche invidiate nello show business. La Canalis ha avuto grande successo in Italia ma anche negli Stati Uniti dove, per vicende personali e lavoro, si è trasferita da anni.

Elisabetta nasce il 12 settembre 1978 a Sassari ed ottiene subito un enorme successo grazie a ‘Striscia la Notizia’. Dal 1999 al 2002, infatti, l’ideatore del tg satirico Antonio Ricci la scelse come velina mora, affianca dalla bionda Maddalena Corvaglia.

Nel 2003 la Canalis è protagonista di un calendario senza veli, pubblicato da ‘Max’, che fa felici milioni di italiani: tutt’ora è tra i più ammirati di sempre. Ma il successo della showgirl si è spostato in breve tempo anche sui social: basti pensare che, solo su Instagram, Elisabetta conta oltre 3,5 milioni di fan.

Ha lavorato a lungo in televisione, dove ha preso parte a trasmissioni di ogni sorta: ‘Controcampo’ e ‘Ciao Darwin’ su tutte. Ha anche recitato nella fiction di grande successo su Canale 5 ‘Carabinieri’: nel 2006, invece, ha preso parte alla sitcom ‘Love Bugs’ dove affiancava Fabio De Luigi.

Al cinema è stata protagonista di diversi film, come due commedie. ‘La seconda volta non si scorda mai’, nella quale fu co-protagonista al fianco di Alessandro Siani (2008) ma anche il cinepanettone ‘Natale a New York’ con Massimo Ghini e Christian De Sica.

Elisabetta, trasparenze scottanti: così si vede tutto

La sua vita amorosa era e rimane tra le più chiacchierate di sempre: dal flirt nei primi anni 2000 con l’ex calciatore Christian Vieri, passando per il divo di Hollywood George Clooney. Dal 2014 alla primavera di quest’anno è stata sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri, dal quale ha avuto anche una bambina nel 2015: Skyler Eva.

“Golden Hour’, scrive nella didascalia che accompagna i suoi ultimissimi scatti la Canalis. E se il mattino ha l’oro in bocca, è ormai certo che il tempo per l’ex velina si è ormai fermato. Perché Elisabetta non è mai stata tanto sensuale: si mostra con un sottilissimo maglioncino nero che non lascia spazio all’immaginazione.

Le trasparenze spingono i fan a zoommare, per carpire ogni minimo dettaglio di un corpo scolpito e tonico più che mai. E il lato A della Canalis, davvero esplosivo, rimane al centro dell’attenzione attirando su di sè l’interesse di milioni di ammiratori sui social. Sguardo sull’obiettivo e espressione ammiccante: ma la showgirl di Sassari, ancora una volta, ha lasciato tutti senza parole.