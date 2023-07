Anna Tatangelo incontenibile: scene incandescenti col nuovo fidanzato

Anna Tatangelo vive un periodo decisamente felice, grazie anche all’amore trovato con il fidanzato Matteo Narducci, che infiamma anche il web.

La coppia è diventata protagonista dell’estate e di certo non si nasconde, tra viaggi insieme, vacanze e tante occasioni per mostrare pubblicamente il loro amore.

È impegnata in tante piazze italiane, ma sa anche essere protagonista nel suo privato. Anna Tatangelo prosegue il suo tour estivo, ma tra un concerto e l’altro emerge anche tanto spazio per gli amanti del gossip, che seguono voracemente il suo profilo social.

La relazione con Matteo Narducci prosegue, il modello ha circa dieci anni in meno di lei ma non è di certo un problema. C’è l’affiatamento tra i due e anche la benedizione dei tanti fan della cantante, che la vedono felice e risollevata d’umore, mostrandosi anche in maniera caliente con il suo nuovo compagno.

Tatangelo piccante per il suo compagno

La cantante italiana è pronta così a vivere il suo amore alla luce del sole, ma anche a quelle soffuse della notte, dove c’è sempre posto per il divertimento in giro tra locali e quant’altro. È una coppia affiatata, quella che si mostra sui social, il profilo dell’artista è ricco di foto in materia. E in particolare, i fan si sono soffermati sui primi piani dei due in costume, nonché su un abbraccio serale diventato virale.

Anna Tatangelo sorride ed è in forma, Matteo Narducci le ha fatto ritrovare il sorriso. Dopo aver lasciato Gigi D’Alessio, c’erano stati vari flirt per la cantante originaria di Sora ma ora ha trovato un punto fermo nel modello. Come riporta anche Leggo questa è una delle coppie più seguite dell’estate, che sta in parte dividendo il pubblico, che ha qualcosa da ridire sulla differenza d’età tra i due.

I fan della Tatangelo sono al suo fianco, hanno apprezzato la voglia di ripartire della cantante e poco importa se il suo compagno sia più giovane, anzi. Molte ammiratrici della cantante la “invidiano” la scelta del modello, a Ibiza in particolare la coppia ha mostrato tutta la sua passione. Proprio guardando ai social, crescono sempre più i numeri e gli apprezzamenti, diventando così sempre più seguiti. Narducci ha già più di 100mila fan, mentre la Tatangelo vola come se fosse in hit parade, arrivando a 1,9 milioni di followers. Può arrivare in cifra tonda con altri scatti d’amore e passione.