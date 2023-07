Napoli ‘galactico’: colpo in casa Real Madrid

E se il vero colpo arrivasse addirittura dal Real Madrid? Il Napoli avrebbe intenzione di prendere un calciatore delle merengues.

Ancora amichevoli per il Napoli e praticamente con la stessa struttura della passata stagione. Anche il portiere che affianca Meret alla fine non è cambiato visto il ritorno di Pierluigi Gollini, ma i tifosi del Napoli attendono sempre quei due acquisti. Il tempo passa ed intanto non arriva nessuno.

Rrahmani può essere affiancato da Leo Ostigard o da Juan Jesus, ma manca ancora una pedina. Meglio se così forte però, da poter fare il titolare. Il nome più in voga delle ultime ore è quello di Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda. E poi manca numericamente un centrale di centrocampo. I tre titolari ci sono già, ma da quando è andato via Ndombélé non è arrivato nessuno al suo posto.

Napoli stellare: nuovo colpo dal Real Madrid

In attacco non c’è nulla da sistemare, lì il Napoli è così forte da poter spaventare anche in Europa. Non è ancora partito Lozano e per questo non c’è bisogno di un altro arrivo, Raspadori potrebbe avere una nuova vita con Rudi Garcia e poi, senza girarci tanto intorno, c’è quel duo formato da Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen che non ha bisogno di presentazioni. Insomma, il mercato va fatto ma solo per qualche posto rimasto vuoto.

Per ora è ancora piena la casella dei due laterali di destra, Giovanni Di Lorenzo ed Alessandro Zanoli. Sembrava che il più giovane dei due dovesse andar via in prestito per essere sostituito da Davide Faraoni, ma il Napoli sta ancora temporeggiando. E dalla Spagna, da fichajes.net, arriva il probabile perché. Invece del difensore del Verona, gli azzurri starebbero pensando di portarne a casa uno del Real Madrid.

Cerca un prestito anche Álvaro Odriozola che al Real non ci resterà neanche quest’estate. Ormai fuori dai piani societari, il ventottenne ha giocato molto poco nella scorsa stagione, mentre in quella precedente arrivò per la prima volta in Serie A vestendo la maglia della Fiorentina. In viola, il difensore collezionò 27 presenze tra campionato e coppe.

Potrebbe quindi essere questo il vero motivo dei rallentamenti da parte degli azzurri, attendere un ‘Sì’ da parte di Florentino Perez e poter procedere con un prestito di un livello molto alto. Con la sua esperienza internazionale, Odriozola costituirebbe un sostituto davvero all’altezza per il capitano partenopeo, Di Lorenzo.