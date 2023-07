L’ex Napoli ha firmato: destinazione a sorpresa, che colpo

Destinazione a sorpresa per l’ex calciatore del Napoli, che ha già firmato: un grande colpo per tutto il movimento calcistico nazionale

Nel corso degli ultimi anni, il Napoli ha acquistato tanti giocatori forti che hanno conquistato ottimi risultati. Non solo allenati da Luciano Spalletti, ma anche da Maurizio Sarri. Campionati importanti, con la maggior parte della squadra che ha poi proseguito la propria carriera altrove.

Tra questi rientra anche Vlad Chiriches, difensore centrale che ha vestito la maglia del Napoli per quattro stagioni. Per il rumeno è stata un’esperienza condizionata da diversi infortuni, soprattutto alla spalla, con 48 presenze in tutte le competizioni e 4 gol segnati.

Dopo il Napoli, Chiriches è andato al Sassuolo dove ha giocato tre anni, mentre la scorsa stagione ha vestito la maglia della Cremonese, ma non è riuscito a evitare la retrocessione. Sono, in totale, ben otto gli anni passati dal difensore centrale rumeno in Serie A da quando i partenopei lo acquistarono dal Tottenham nell’estate del 2015.

E dopo tutti questi anni, la carriera di Chiriches proseguirà nella ‘sua’ Romania. Precisamente all’FCSB, nuova denominazione della Steaua Bucarest che ha lanciato il difensore nel grande calcio e che col tempo è riuscito anche a diventare il capitano della nazionale rumena.

Chiriches torna all’FCSB, è ufficiale

L’accordo tra Chiriches e l’FCSB è diventato già ufficiale, con il difensore che ha già firmato con il suo ex club dopo aver risolto consensualmente il contratto con la Cremonese. Per l’ex Napoli, come detto in precedenza, si tratta di un ritorno al passato.

Tuttavia, all’epoca il club si chiama Steaua Bucarest poco prima delle divergenze tra Becali – attuale proprietario dell’FCSB – e il Ministero della Difesa rumeno, scocciato dalla privatizzazione del club e dalla gestione dello stesso Becali.

Ma il cuore di Chiriches appartiene all’FCSB, nota anche come Steaua, e probabilmente sarà proprio lì che chiuderà la carriera. Classe ’89, il difensore rumeno compirà 34 anni il prossimo 14 novembre e l’anno scorso si è concluso il suo percorso in Nazionale.

Un colpo importante per l’FCSB e per tutto il movimento calcistico rumeno. Riportare in patria una colonna come Chiriches non era per niente scontato, nonostante l’età più avanzata. Ma si sa che il calcio regala sempre tante emozioni e dolci ritorni e quello a Bucarest di Chiriches è uno di questi.

L’ex difensore del Napoli andrà a comporre il reparto insieme a Dawa, Ngezana e Harut, poi c’è il giovane George Gogescu che il prossimo mese compirà diciotto anni.