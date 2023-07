Il Napoli trema, c’è l’annuncio: super offerta per Osimhen

Victor Osimhen è sempre e comunque un papabile uomo mercato. Il centravanti nigeriano potrebbe finire anche nel mirino di un club arabo: l’annuncio in diretta

Il centro del villaggio di Rudi Garcia dovrà chiaramente essere lo stesso Victor Osimhen capace di trascinare il Napoli di Spalletti nella corsa scudetto dello scorso anno.

Il capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A è però inevitabilmente anche sotto l’attenta lente di ingrandimento del calciomercato tra un rinnovo da trovare con gli azzurri e i rumors dall’estero soprattutto legati indirettamente al nome di Mbappé.

I 31 gol tra campionato e Champions dell’ultima stagione hanno consacrato definitivamente Osimhen nell’olimpo dei più forti attaccanti d’Europa, aumentando l’attenzione sul suo conto, così come la voglia dello stesso De Laurentiis di blindarlo per evitare brutte sorprese. Il Napoli lavora infatti ad un prolungamento che possa far stare tranquilli allenatore e tifosi, ma dall’estero qualcosa potrebbe comunque muoversi.

Nonostante le avances di alcune big europee e le possibili suggestioni multimilionarie provenienti dall’Arabia il rinnovo col Napoli sarebbe più vicino. Un prolungamento che sarebbe un grande segnale da parte del club di De Laurentiis il quale però non potrà comunque stare tranquillo vista la potenza economica straripante di una realtà come quella della Saudi League che sta inglobando diversi big del calcio europeo.

Il Napoli prova quindi a spianare la strada di fronte ad Osimhen lasciandolo tracciata rigorosamente d’azzurro, ma non vanno esclusi del tutto colpi di coda.

Calciomercato Napoli, Tanzi: “L’Al-Hilal può fare un’offerta per Osimhen”

Il Napoli mantiene infatti alta l’attenzione e la guardia, al di là del solito PSG che era stato accostato ad Osimhen in caso di addio a Mbappé. Lo stesso intreccio col fenomeno francese potrebbe però innescare un altro pericolo.

Il campione del Mondo 2018 non ha infatti intenzione di finire in Arabia Saudita e l’Al-Hilal potrebbe quindi lanciare un assalto allo stesso bomber del Napoli. A rivelarlo ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in diretta Twitch su TvPlay, ci ha pensato il giornalista de ‘L’Equipe’ Loic Tanzi: “Sì c’è la possibilità concreta che l’Al Hilal faccia un’offerta per acquistare Osimhen dal Napoli perché Mbappé ha rifiutato l’offerta degli arabi e il piano B dell’Al Hilal è proprio i nigeriano. Non so se abbiano già avuto contatti con l’agente del calciatore e con il Napoli. Ma vorranno provare a prendere il calciatore”.

Lo stesso collega ha quindi evidenziato come attorno ad Osimhen ci siano tante persone che spingono per nuovi affari che potrebbero portare al calciatore offerte generose.