Annuncio che gela Napoli: stavolta è ansia Osimhen

Victor Osimhen mette in apprensione il Napoli ed i suoi tifosi: arriva l’annuncio che gela tutti.

Victor Osimhen è stato il grande protagonista della cavalcata dello scudetto del Napoli nello scorso campionato e gli azzurri sono pronti a tutto pur di mantenere in rosa l’attaccante nigeriano.

La società partenopea sta lavorando molto negli ultimi giorni per rinnovare il contratto dell’ex bomber del Lille ed è in contatto quasi quotidiano con il suo entourage. Sebbene le parti siano sempre più vicini, a Napoli regna una certa apprensione riguardo Osimhen e senza l’ufficialità del rinnovo può accadere davvero di tutto poiché, come si sa, nel calciomercato niente è impossibile e ciò che era scontato ieri, non lo può essere domani.

Riguardo il futuro di Osimhen, infatti, è arrivato un annuncio da parte del noto quotidiano francese L’Equipe che ha messo ancora più ansia ai tifosi azzurri e allo stesso Napoli, rivelando come ci sia un club pronto a fare follie pur di avere l’attaccante nigeriano. A volere Osimhen a tutti i costi non è né il Paris Saint-Germain, né il Bayern Monaco ma secondo il quotidiano francese è l’Al Hilal che vuole mettere a segno un grande colpo di mercato per rinforzare la propria rosa.

Ansia Napoli, l’Al Hilal piomba su Osimhen: il club saudita pronto a tutto

In questi ultimi giorni, l’Al Hilal ha tentato un clamoroso colpaccio di mercato cercando di portare in Arabia Saudita a Kylian Mbappé al quale aveva offerto un ingaggio monstre da 400 milioni di euro pur di convincerlo.

Nonostante ci fosse già l’accordo con il Paris Saint-Germain sulla base di 300 milioni di euro, però, il giocatore francese ha spiazzato tutti, rifiutando non solo l’offerta, ma anche di incontrare la delegazione araba giunta a Parigi per trattare di persona con lui.

L’Al Hilal ha preso atto della volontà di Mbappé di non trasferirsi in Arabia Saudita ed ha subito cambiato obiettivo puntando, secondo quanto riportato da L’Equipe, su Victor Osimhen ed ha intenzione di ricoprire d’oro anche il nigeriano per convincerlo ad accettare il trasferimento nel campionato saudita. L’attaccante sta trattando il rinnovo con il Napoli e nonostante le parti siano vicine, fin quando non ci saranno le firme l’interesse dell’Al Hilal è motivo di ansia in casa partenopea.

Il presidente De Laurentiis ha sempre dichiarato Osimhen incedibile se non per un’offerta davvero indecente e il rischio che l’Al Hilal possa davvero mettere sul piatto più di 150 milioni di euro per l’attaccante nigeriano è concreto. Di fronte ad un’offerta simile, il patron romano difficilmente potrebbe resistere ed i tifosi sperano che arrivi presto il rinnovo che possa mettere fine a tutte queste voci.

All’inizio del campionato mancano solo tre settimane e perdere un bomber come Osimhen adesso sarebbe un danno molto grave per il Napoli che poi dovrebbe andare a caccia di un sostituto all’altezza. Al di là del forte interesse dell’Al Hilal, comunque, il Napoli è comunque ottimista nel rinnovo dell’attaccante nigeriano e crede nel fatto che il giocatore difficilmente possa accettare di andare a giocare in Arabia Saudita a soli 24 anni.