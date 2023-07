Federica Pellegrini incinta: la rivelazione della madre lascia di sasso

Federica Pellegrini ha annunciato di essere incinta attraverso un particolare post pubblicato sul suo profilo Facebook. E’ stata però la mamma a svelare quale sia il sesso del nascituro.

Le voci si rincorrevano ormai da diverso tempo, ma ormai non ci sono più dubbi dopo che a confermare tutto ci ha pensato la diretta interessata.

Federica Pellegrini sarà mamma, come ha annunciato con un post pubblicato sul suo profilo Instagram mercoledì 26 luglio 2023 e condiviso con il marito Matteo Giunta, con cui tra un mese esatto festeggerà il primo anniversario di matrimonio.

Prima di quel momento, però, non è mancata una nota polemica da parte della “Divina”, che non ha gradito la copertina di “Chi” uscito proprio quel giorno in cui si parlava della gravidanza. Lei evidentemente avrebbe voluto parlarne in prima persona, oltre a non avere apprezzato l’attenzione spasmodica su come stesse cambiando la sua pancia.

Una novità speciale nella vita di Federica Pellegrini

Almeno per ora non si sa quando potrà venire alla luce il bimbo/a di Federica Pellegrini, ma visto che abbiamo ormai superato metà anno sembra probabile possa avvenire tra fine 2023 e inizio 2024 (il suo pancino è solo lievemente accennato).

Alcuni dal suo annuncio avevano percepito potesse essere una femmina, in riferimento al biglietto che lei ha mostrato in merito alla volontà di riprendersi il primato mondiale dei 200 stile libero che le era stato appena soffiato ai Mondiali di nuoto dall’olandese Mollie O’ Collaghan. E così sarà. A confermarlo è stata una persona vicinissima all’ex nuotatrice, mamma Cinzia, contentissima all’idea di diventare presto nonna.

“Ha superato da poco i tre mesi, è in arrivo una bambina – sono state le parole della donna al settimanale ‘Oggi’ -. Meglio non dire altro adesso“. Lo scoglio che si definisce più duro in una gravidanza, quello dei tre mesi appunto, Federica lo ha evidentemente superato ed è per questo che è venuta a conoscenza del sesso, ma almeno per ora chi la conosce bene preferisce essere cauto, ben sapendo quanto lei sia da sempre attenta a ogni dettaglio, a maggior ragione quando si tratta di salute.

Niente gender reveal

Insomma, chi si aspettava che Federica Pellegrini, al pari di molti altri personaggi famosi e non solo, potesse organizzare una festa di gender reveal con amici e parenti per comunicare il sesso del bambino in arrivo, ormai deve mettersi il cuore in pace. Mamma Cinzia ha inevitabilmente tolto ogni effetto sorpresa.

A darle una mano nella gestione, che potrebbe essere difficoltosa i primi tempi per chi come lei è alla prima esperienza, ci penserà la futura nonna, che non vede l’ora di cullare la bimba tra le braccia. “Ho fatto il rodaggio con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, non vedo l’ora di poter fare la nonna. Sono davvero prontissima”.

Non resta però un po’ di dispiacere per l’annuncio arrivato prima sulle pagine di ‘Chi’ rispetto a quanto avrebbero voluto fare i diretti interessati: “Lei e suo marito volevano dare l’annuncio, noi avevamo la consegna del silenzio ed era giusto così. Purtroppo però sono stati bruciati sul tempo, come era accaduto per il matrimonio” – ha concluso.