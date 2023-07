Salta un altro colpo e tifosi infuriati: ora in casa Napoli è caos

Il Napoli non è ancora riuscito a piazzare un colpo in entrata. L’obiettivo, seguito per diverso tempo, è sfumato.

Procede a rilento il mercato del Napoli. Il club, infatti, ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per analizzare i possibili rinforzi da regalare a Rudi Garcia concentrandosi soprattutto sulle operazioni in uscita e sui rinnovi.

Finora a lasciare la compagnia sono stati Tanguy Ndombele (rientrato al Tottenham) e Kim Min-jae (passato al Bayern Monaco) mentre Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui hanno giurato nuovo amore ai Campioni d’Italia. Il tecnico, dal canto suo, vorrebbe ricevere almeno un paio di innesti ma le trattative avviate risultano essere ben distanti dalla fumata bianca.

Per potenziare il pacchetto arretrato e far fronte alla cessione del sudcoreano, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva inizialmente pensato a Max Kilman del Wolverhampton. Le pretese economiche degli inglesi (40 milioni) hanno però raffreddato la pista spingendo il patron a valutare profili alternativi. Su input di Garcia, i riflettori sono stati quindi puntati su Kevin Danso che di recente ha deciso di rifiutare il prolungamento messo sul piatto dal Lens pur di agevolare il suo passaggio ai partenopei.

I contatti sono scattati ma la distanza tra i club resta quanto mai ampia. I transalpini non hanno chiuso all’idea di farlo partire ma vogliono 30 milioni cash. Troppo per gli azzurri, disposti ad arrivare ad un massimo di 22. I contatti proseguiranno e non è da escludere che l’attuale gap venga compensato tramite l’inserimento di vari bonus. Sempre vive, intanto, le piste che conducono a Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach e Konstantinos Mavropanos di proprietà dello Stoccarda.

Napoli, sfuma un colpo sognato da Garcia

Per potenziare il centrocampo Garcia ha invece richiesto un giovane in possesso di buone doti balistiche e capace di ricoprire più ruoli in campo. Il preferito del francese, in tal senso, è Lazar Samardzic reduce dall’ottima stagione vissuta con indosso la maglia dell’Udinese impreziosita dai 5 gol e dai 4 assist totalizzati in 37 apparizioni complessive. Un elemento in rampa di lancio, in grado di giocare sia mezzala che sulla trequarti alle spalle dell’unica punta.

Eppure, nonostante il forte gradimento espresso da Garcia e il prezzo alla portata delle casse del club (20 milioni), difficilmente l’operazione si concretizzerà. Il motivo è da ricercare nel fatto che Piotr Zielinski in queste ore, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sembrerebbe aver deciso di accettare la proposta di rinnovo ricevuta dalla dirigenza. La sua permanenza, quindi, esclude l’acquisto dell’ex Lipsia che, adesso, può finire all’Inter o alla Juventus. Il Napoli si è defilato dalla corsa. Garcia deve armarsi di pazienza. Per il primo acquisto dovrà ancora attendere.