Se ne va anche lui, ora è caos Napoli: tifosi di stucco

Il Napoli, dopo aver ceduto Kim Min-jae, sta per definire un’altra operazione in uscita: si può chiudere a breve.

Avanti piano, senza fretta. Chi si aspettava un mercato pirotecnico dopo la conquista del terzo scudetto è rimasto deluso.

Il Napoli infatti, consapevole di avere a disposizione una rosa di grande qualità e difficilmente migliorabile, ha preferito concentrarsi soprattutto sulle operazioni in uscita. Il trasferimento di Kim Min-jae al Bayern Monaco ha consentito di incamerare 58 milioni, a cui presto si aggiungeranno i proventi delle altre cessioni in programma.

Diversi i componenti dell’attuale gruppo che hanno un futuro tutto da scrivere. L’elenco, ad esempio, contiene il nome di Hirving Lozano impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Le parti, al momento, non potrebbero essere più distanti ed il motivo è da ricercare nel fatto che la dirigenza, nell’ambito del piano di contenimento dei costi, ha messo sul piatto una proposta contenenti cifre inferiori rispetto a quelle percepite dal messicano (4.5 milioni netti all’anno).

Le interlocuzioni proseguiranno ma, in assenza di segnali d’apertura da parte del 27enne, il presidente Aurelio De Laurentiis provvederà a venderlo. Il prezzo, intanto, è stato fissato: serviranno almeno 15 milioni per portarlo via dalla corte di Rudi Garcia. Per lui si sono fatte avanti alcune società dell’Arabia Saudita tuttavia i vari corteggiamenti sono stati respinti dallo stesso Lozano, che sogna di sbarcare in Premier League. Un rebus, poi, la situazione di Matteo Politano molto apprezzato dal club ma ritenuto cedibile in presenza di un’offerta da 17 milioni.

Napoli, va via anche lui: nuova cessione in programma

L’ex Sassuolo, autore di 4 reti ed altrettanti assist in 37 presenze complessive, piace alla Lazio che lo vorrebbe regalare a Maurizio Sarri per aver centrato la qualificazione in Champions League.

A lasciare la compagnia, salvo sorprese, sarà pure Michael Folorunsho rientrato alla base dopo l’ottima stagione vissuta da protagonista assoluto a Bari. Il classe 1998, in particolare, ha messo a segno 4 gol e 2 assist in 31 apparizioni nel torneo cadetto. Numeri che non sono bastati per trascinare i baresi verso la promozione ma che gli garantiranno comunque una chance in Serie A.

Sulle sue tracce, stando a quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, ci sono l’Hellas Verona e l’Empoli. Gli scaligeri si sono iscritti alla corsa dopo aver ceduto Adrien Tameze al Torino mentre i toscani sono alla ricerca di un adeguato sostituto di Filippo Bandinelli (passato allo Spezia). I contatti scatteranno a breve: il Napoli continua a sfoltire.