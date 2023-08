Il vestito non la contiene: Paola Di Benedetto da guardare con cautela

Paola Di Benedetto non ha alcuna intenzione di stupire i suoi follower di Instagram. Direttamente dal suo account ufficiale social arriva un nuovo post

Lo stesso che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Non è affatto un mistero che questo suo capolavoro stia ricevendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo al numero impressionante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower.

Gli stessi che ancora devono riprendersi da quello che i loro occhi hanno appena visto. Se non avete ancora avuto la possibilità di visionare il tutto non dovete affatto preoccuparvi visto che siete arrivati nel posto giusto. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Paola Di Benedetto, posizione da urlo: che spettacolo

Come riportato in precedenza arriva un nuovo post social da parte di una delle vincitrici dell’edizione del ‘Grande Fratello Vip‘. Anche se, a dire il vero, il suo più grande successo lo ha ottenuto sui social network diventando una delle influencer e imprenditrici digitali più importanti e conosciute nel nostro Paese. Paola Di Benedetto è una vera e propria certezza di Instagram.

Lo dimostrano chiaramente i numeri: basti pensare che la classe ’95 è seguita da ben 1,7 milioni di persone. Le stesse che non hanno alcuna intenzione di perdersi tutti i suoi importanti aggiornamenti. In questo scatto ci ha regalato un vestitino verde che mette in risalto tutte le sue straordinarie ed importanti forme da urlo. Per non parlare del suo sguardo sempre più provocante.

Occhi che fissano l’obiettivo della fotocamera e si va a fare serata. Anche in questa estate ha scelto una meta estera. Questa volta è toccata alla Spagna, precisamente all’isola di Formentera. Tantissime, infatti, sono le donne dello spettacolo che hanno optato per questa meta. L’ex compagna del cantante Rkomi sta facendo davvero faville nella penisola iberica. Lo dimostrano, ovviamente, le ‘storie’ che posta sul suo account ufficiale di Instagram.

Gambe che sembrano quasi non finiscano mai, capelli raccolti, filo di trucco e rossetto che in queste occasioni non deve mai mancare e si va a comandare. Ricordiamo che la nativa di Vicenza, in questo momento, è legata sentimentalmente al calciatore del Torino, Raoul Bellanova. Quest’ultimo, più piccolo di età rispetto a lei, la passata stagione ha militato tra le fila dell’Inter di Inzaghi. Purtroppo per lui non è riuscito a guadagnarsi il riscatto dalla società nerazzurra.