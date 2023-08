Chiesto lo ‘sconto’: il Napoli prepara il colpo ad effetto

Il Napoli ha messo gli occhi su un talento fuori dai piani del suo attuale club. Gli azzurri sono pronti a prenderlo.

È in fase di riorganizzazione il Napoli. Gli azzurri, dopo aver ceduto Kim Min-jae al Bayern Monaco in cambio di 58 milioni, sono alla ricerca del suo adeguato sostituto ma le varie piste scandagliate sono lastricate di ostacoli e difficoltà. L’improvviso blitz dell’Inter ha poi fatto sfumare l’acquisto di Lazar Samardzic, obbligando così i Campioni d’Italia a spostare altrove il proprio mirino.

Per quanto riguarda il nuovo centrale difensivo, i partenopei avevano inizialmente pensato a Max Kilman tuttavia le pretese economiche del Wolverhampton (40 milioni) hanno raffreddato l’interesse mostrato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Ora i riflettori sono puntati su Konstantinos Mavropanos, legato allo Stoccarda fino al 2025. I tedeschi in occasione del recente triangolare disputato contro il Borussia Monchengladbach ed il Monaco 1860 lo hanno tenuto fuori, alimentando così le voci relative ad un possibile divorzio tra le parti.

Il prezzo si aggira intorno ai 22 milioni. Una cifra alla portata dal Napoli che, per cautelarsi nel caso in cui nemmeno questa operazione dovesse andare in porto, sta comunque sondando profili alternativi al greco. Uno di questi risponde al nome di Jhon Lucumi, reduce dall’ottima stagione vissuta con indosso la maglia del Bologna (33 presenze tutte da titolare). Il Napoli, per potenziare la linea mediana, ha messo gli occhi su un elemento da poco rientrato in Premier League ma destinato ad abbandonare presto la terra d’Albione.

Napoli, chiesto lo sconto: De Laurentiis ci prova

Si tratta di Giovanni Lo Celso, tornato al Tottenham dopo l’esperienza vissuta in prestito al Villarreal. In Spagna l’eclettico 27enne ha messo a segno 2 gol e 3 assist nelle 22 apparizioni registrate nella Liga, dimostrando di poter ricoprire più ruoli all’interno del rettangolo di gioco.Di professione mezzala, l’argentino può essere impiegato pure nella posizione di seconda punta o trequartista alle spalle dell’unica punta. Un elemento quanto mai gradito a Rudi Garcia il quale, in occasione di un recente meeting, ha chiesto alla propria dirigenza di fare tutto il possibile per acquistarlo.

I contatti sono scattati tuttavia la fumata bianca appare ancora distante. Gli Spurs, infatti, intendono venderlo soltanto a titolo definitivo così da monetizzare la sua cessione (20 milioni). De Laurentiis dal canto suo, come confermato da ‘Il Corriere dello Sport’, lo vuole invece in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il braccio di ferro si preannuncia lungo e snervante: servirà pazienza per tagliare il traguardo. Garcia, intanto, aspetta. L’opera di costruzione del suo Napoli ideale si sta rivelando più complicata del previsto.