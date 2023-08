Bufera Napoli, non c’è più tempo: scoppia la rivolta

“Il tempo a disposizione sta per scadere”: monta la protesta sui social network. Il Napoli nella bufera. Ecco cosa sta succedendo

All’allenamento pomeridiano al “Teofilo Patini” di Castel di Sangro all’indomani del netto successo degli azzurri, 4-0, contro i turchi dell’Hatayspor, con un Victor Osimhen, autore di una doppietta, imitato dal ‘Cholito’ Simeone, già in forma (scorso) campionato, hanno assistito 5000 tifosi.

Entusiasmo alle stelle ma anche caos e attimi di tensione perché alcune decine di tifosi si sono viste negare dagli steward l’ingresso nel piccolo stadio abruzzese in quanto i posti disponibili nelle curve e nei distinti erano tutti esauriti. C’è voluto l’intervento del Questore di Sulmona, che ha consentito ai tifosi di cui sopra di assistere all’allenamento dei loro beniamini, per riportare la calma.

Un altro segno di come continui la ‘luna di miele’ tra i tifosi azzurri e i campioni d’Italia. Tuttavia, si intravedono le prime crepe.

Bufera Napoli, scoppia la rivolta sui social: ancora nessun acquisto

I tifosi azzurri sono in subbuglio e fanno sentire la loro voce sui social network, dove, quindi, monta la protesta, in quanto il tempo a disposizione sta per scadere.

Manca, infatti, poco meno di mese alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e finora di nuovi acquisti da parte del Napoli neanche l’ombra. Solo chiacchiere e trattative che tramontano per l’indisponibilità di Aurelio De Laurentiis di assecondare le richieste dei club di cui vestono i colori gli obiettivi di mercato degli azzurri (dopo il Wolverhampton per Max Kilman anche il Lens ha detto no all’offerta del Napoli, 21 milioni, per Kevin Danso a fronte di una richiesta di 30 milioni, con gli azzurri che, pertanto, virano su Kontantinos Mavropanos dello Stoccarda).

E così nella casella ‘arrivi’ campeggia ancora lo zero mentre si allunga la lista degli addii. Dopo Kim Min-Jae, accasatosi al Bayer Monaco, anche Hirving Lozano ha le valigie in mano. L’esterno messicano è ritornato sui suoi passi ed è, quindi, pronto ad accettare l’offerta del Los Angeles Fc dopo averla in un primo momento rifiutata.

Un altro addio che contribuisce ad alimentare la protesta dei tifosi azzurri che scelgono i social network per esprimere il loro malcontento per una campagna di rafforzamento che finora ha rafforzato solo le concorrenti, italiane e straniere, dei campioni d’Italia.

Insomma, i tifosi azzurri si immaginavano un Napoli, forte del tricolore, arrembante sul mercato e non solo arroccato nella difesa dei suoi ‘gioielli’ dall’assalto dei top club. In compenso, Victor Osimhen è vicino al rinnovo fino al 2027, con ingaggio di 7 milioni di euro netti all’anno più bonus e clausola rescissoria da 140/150 milioni di euro: a ben pensarci, il miglior acquisto del Napoli.