Megan Fox, tutto troppo aderente: da impazzire!

By

Una Megan Fox così non si è mai vista: tutto troppo aderente da mandare fuori di testa. Da non credere ai propri occhi!

I social network pullulano di influencer e bellissime che con i loro scatti osé mandano in estasi i loro follower. Ma quanto a capacità di stuzzicare le fantasie erotiche degli utenti del web nessuna regge al confronto con Megan Fox.

La star di Hollywood, oltre che una bravissima attrice, è anche e soprattutto una delle donne più belle e sensuali mai apparse sul grande schermo. I delicati lineamenti del volto, in cui brillano i meravigliosi occhi azzurri come il cielo e il mare, su un corpo con curve su cui chiunque sbanderebbe ne fanno tra le più seguite sui social network.

Non che ne avesse bisogno ma di fronte al dilagare, complice la stagione estiva, di influencer e starlette che fanno a gara chi mostra più centimetri di pelle nuda l’attrice di ‘Transformers’ ha voluto mettere le cose in chiaro: sono io la vera star dei social!

Megan Fox, tutto troppo aderente: da far perdere la testa!

E per dimostrarlo è scesa sullo stesso terreno delle sue concorrenti sfoderando tutta la sua carica erotica.

In piedi e appoggiata a un muro, Megan Fox è ritratta nell’ultimo scatto, postato sul suo account Instagram, fasciata in un vestito talmente aderente da sembrare che ‘indossi’ il costume adamitico. Una moderna Eva che induce a cadere in tentazione anche senza l’opera di convincimento da parte del biblico serpente.

D’altronde, dinanzi a tale mix di angelica bellezza ed irresistibile sensualità non si può che rimanere a bocca aperta e sgranare gli occhi. Quegli stessi occhi dei suoi numerosi follower che di sicuro hanno notato un dettaglio piccante che li ha mandati al settimo cielo.

Dai suoi seni sublimi e rigogliosi, come la lussureggiante natura di un atollo polinesiano, affiorano, infatti, i capezzoli. Delirio allo stato puro come attesta la pioggia di ‘cuoricini’ e di commenti entusiastici in calce al suddetto scatto.

Insomma, da brava attrice, Megan Fox, complice anche un outfit che le aderiva come una seconda pelle, ha fatto credere ai suoi adoranti fan di essere seno al vento e con tanto di capezzoli in vista.

Eh no, purtroppo la predetta visione paradisiaca è ad appannaggio solo della sua dolce metà, il rapper Machine Gun Kelly, con il quale, dopo la rottura di qualche mese fa, si è riconciliata.