Dimissioni Sarri, il comunicato della Lazio chiarisce tutto

E’ un vero e proprio terremoto quello che sta scuotendo i biancocelesti. Il rapporto tra il presidente Lotito e il tecnico Maurizio Sarri, infatti, sembra arrivato ai minimi storici.

Il rapporto tra il numero uno biancoceleste Claudio Lotito, e il tecnico Maurizio Sarri, sembrava essersi incrinato. Questo per via del mercato a rilento della società, con il mister toscano che si aspettava decisamente di più. Nelle ultime ore è giunto però il comunicato della Lazio a chiarire tutto.

Dopo un secondo posto conquistato, e la qualificazione alla prossima Champions League, ci si aspettava un calciomercato completamente diverso. Ad oggi, invece, nella capitale è sbarcato solo Castellanos, arrivato dal New York City dopo un anno passato in prestito al Girona.

Al termine della stagione, in un vertice andato in scena a Formello, i presupposti sembravano essere dei migliori, con presidente e allenatore allineati sullo stesso binario. Nel corso delle settimane, però, qualcosa sembra essersi rotto, anche per via di alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente biancoceleste durante il ritiro di Auronzo di Cadore. Con la situazione che pare non sbloccarsi, l’ipotesi delle dimissioni pare prendere sempre più piede.

Terremoto in casa Lazio, Rambaudi non ha dubbi: “Se non sei contento devi dimetterti”

Nelle ultime ore diversi organi di informazione hanno parlato del possibile addio di Sarri alla Lazio. Notizia prontamente smentita dal club capitolino che preannuncia azioni nei confronti di chi ha divulgato la notizia.

A parlare della situazione in casa Lazio ci ha pensato l’ex Roberto Rambaudi, intervenuto nella trasmissione TvPlay in onda su Twitch. A tal proposito, l’ex centrocampista ha dichiarato che “se non prendono quelli che dice lui, ha il potere di andar via. Gli allenatori si lamentano sempre dopo il rinnovo, prima mai. Se l’allenatore è Sarri, preso con un ingaggio molto importante, allora devi dimetterti se non vieni accontento. Non ha la squadra al completo”.

Questo per via di un calciomercato dove “non sono arrivati colpi importanti, più si aspetta, più diventa complicato il lavoro da fare. L’allenatore deve avere le idee chiare su chi vuole e non accontentarsi. Se lo fa, sbaglia due volte”.

La Lazio ha però chiuso la questione con un comunicato: “Il presidente Claudio Lotito e il mister Maurizio Sarri, dopo l’incontro avuto ieri sera a Formello, ribadiscono “la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione”.

Le indiscrezioni di segno contrario emerse negli ultimi giorni e soprattutto in queste ore, oltre a non essere veritiere, creano strumentalmente un danno rilevante alla Società, che è quotata in borsa, e un effetto negativo su un ambiente che ha invece solo bisogno di armonia e serenità. Per questi motivi gli autori verranno perseguiti nelle sedi opportune.”