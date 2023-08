Mercato Napoli, svolta per il primo regalo a Garcia: c’è il via libera

Mercato Napoli, la situazione resta in continuo divenire ed i tifosi attendono di avere novità in tal senso. Da questo punto di vista sta per arrivare la svolta chiesta dal tecnico. Arriva il via libera ed ora la trattativa può essere condotta in porto in poco tempo.

Il Napoli in sede di mercato è alla costante ricerca dell’innesto giusto da regalare a Rudi Garcia. Sono diversi i nomi ed i profili che lo staff dirigenziale sta valutando, in varie zone di campo. Serve, infatti, come il pane trovare l’erede di Kim Min-Jae dopo il suo passaggio al Bayern Monaco, ma occorre intervenire anche a centrocampo. Dopo l’addio di Ndombele ed ancor di più tenendo conto del possibile cambio di squadra di Diego Demme. Proprio per il mercato in entrata arriva però il via libera definitivo per un colpo che può far sorridere Rudi Garcia in una sessione fin qui non particolarmente interessante ed entusiasmante.

Mercato Napoli, svolta nella trattativa

Gli azzurri sanno di avere un compito molto delicato nella stagione che c’è alle porte. Dovranno, infatti, per la prima volta dopo 33 anni, difendere lo Scudetto dalle insidie di una concorrenza numerosa ed anche di alta qualità. Per farlo sarà fondamentale individuare i profili giusti da regalare al nuovo tecnico.

In tal senso una delle piste più calde per raccogliere l’eredità di Kim Min-Jae è quella che porta a Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. Molto giovane ma al contempo con una discreta esperienza internazionale alle spalle, non è seguito solo dagli azzurri. Anche la Fiorentina, infatti, da tempo si sta muovendo sulle sue tracce ed in tal senso arriva la svolta. I toscani, infatti, spaventati dalla richiesta dei croati di 15 milioni, hanno deciso di lasciare questa pista e di virare su Vera. Strada libera, in tal senso, per la squadra di mercato del Napoli.

Napoli, via libera per Sutalo

Già ampiamente nel giro della Nazionale croata, il difensore ha le caratteristiche per diventare molto presto una stella, almeno per quanto concerne il suo ruolo. Sutalo, infatti, è un classe 2000 ed ha già collezionato 8 presenze con la squadra del proprio Paese. Sulle sue tracce, però, attenzione all’Arsenal, che ha sul mercato l’intenzione di prendere in questa sessione un difensore centrale.