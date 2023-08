Incontro e colpo: il Napoli stavolta affonda, ci siamo

Il Napoli continua a monitorare il mercato, alla ricerca di rinforzi. L’obiettivo è stato individuato: l’incontro è imminente.

Fatica ad entrare nel vivo il mercato del Napoli. Finora, infatti, sono andati in scena soltanto due addii: Tanguy Ndombele, non riscattato viste le numerose prestazioni incolori offerte, è tornato al Tottenham mentre Kim Min-jae si è trasferito al Bayern Monaco.

Il club vorrebbe regalare quanto prima a Rudi Garcia l’adeguato sostituto del sudcoreano ed innesti volti a potenziare il centrocampo tuttavia molte delle trattative avviate sono finite in stand-by. Altre, invece, sono saltate del tutto.

È il caso, ad esempio, di quella riguardante Max Kilman del Wolverhampton. Gli inglesi hanno fatto sapere di essere disposti a cedere il 26enne inglese, a patto però di ricevere almeno 40 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva dal presidente Aurelio De Laurentiis, costretto così a spostare altrove i propri riflettori. Nel mirino dei Campioni d’Italia è quindi finito Kevin Danso, per il quale il Lens continua a sparare alto (30 milioni). Restano vive le piste che conducono a Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach e a Kostantinos Mavropanos di proprietà dello Stoccarda ma servirà una certa dose di pazienza per produrre l’agognata fumata bianca.

Gli azzurri, al tempo stesso, sono alla ricerca di elementi dinamici capace di ricoprire più posizioni in mezzo al campo. Garcia aveva chiesto alla propria dirigenza di prendere Lazar Samardzic, alla luce della sua capacità di giocare sia mezzala che trequartista. L’inserimento improvviso dell’Inter (ormai ad un passo dall’ex Lipsia) ha però stravolto i piani dei partenopei i quali, ora, hanno iniziato a seguire un altro talento della Serie A.

Napoli, individuato il rinforzo per Garcia: imminente l’incontro

Si tratta di Gaetano Castrovilli, impegnato in una complicata trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Le parti, al momento, risultano quanto mai distanti al punto da rendere probabile la separazione già nelle prossime settimane. Il Napoli, stando a quanto riportato da ‘Il Mattino’, a breve avrà un incontro con la Fiorentina e nell’occasione proverà a prendere il 26enne imbastendo un particolare scambio.

L’idea di De Laurentiis, in particolare, è quella di proporre alla Viola il cartellino di Diego Demme, scivolato ai margini in seguito all’esplosione di Stanislav Lobotka (appena 7 presenze in totale). Per l’ex Lipsia, di recente, si era parlato di un possibile sbarco all’Hertha Berlino tuttavia i contatti con i tedeschi non sono proseguiti. La carriera del mediano può ripartire in Toscana. L’operazione, a cui con tutta probabilità verrà aggiunto un conguaglio economico a favore della Fiorentina, può andare in porto a stretto giro di posta.