Giuntoli bussa, De Laurentiis chiude a chiave

Cristiano Giuntoli bussa alla porta del Napoli ma Aurelio De Laurentiis la chiude a doppia mandata. Ecco tutti i dettagli

Continua la rivoluzione in casa Juventus. Cristiano Giuntoli, Direttore tecnico bianconero, è sempre più impegnato nella sua mission di ridurre il monte ingaggi piazzando gli esuberi e di ringiovanire la rosa.

Una ventata di aria fresca e nuova linfa per rinvigorire una ‘Vecchia Signora’ uscita con le ossa rotte dall’ultima stagione. D’altra parte, dopo le follie sul mercato degli ultimi anni per i bianconeri è tempo di ‘vacche magre’.

Ebbene, nella sua opera di ricambio generazionale alla ‘Continassa’ un Cristiano Giuntoli in versione Robespierre potrebbe mettere nel mirino anche un giovane del Napoli che finora non trova spazio nell’undici azzurro titolare.

Giuntoli bussa per Zanoli, De Laurentiis chiude a chiave

Ma chi è il giovane azzurro che ha catturato l’interesse del Football Director della Juventus? Il mistero è presto svelato: è l’esterno destro Alessandro Zanoli che nei sei mesi in prestito alla Sampdoria nella seconda metà della scorsa stagione ha fatto bene segnalandosi tra i giovani più interessanti nel suo ruolo e risultando tra i pochissimi doriani a salvarsi dal naufragio blucerchiato.

Prestazioni che non sono passate inosservate agli occhi di Cristiano Giuntoli che, infatti, vorrebbe portarlo alla corte di Max Allegri per una Juventus sempre più all’insegna della linea verde.

Con un contratto in scadenza nel 2026, il promettente Alessandro Zanoli è destinato ad andare in prestito in quanto è chiuso dall’intoccabile e stakanovista (nella scorsa stagione le ha giocate praticamente tutte) capitan Giovanni Di Lorenzo, fresco di rinnovo di fatto a vita con il club azzurro.

Tuttavia, la sua destinazione più probabile è il Genoa, neopromosso in Serie A. Infatti, molto difficilmente Aurelio De Laurentiis accetterebbe un’offerta dei bianconeri per il 22enne esterno destro.

D’altra parte, il patron e Presidente azzurro è uno che, come si suol dire, se le lega al dito. Ancora non ha metabolizzato del tutto il ‘tradimento’ del suo ex Direttore azzurro che dopo aver messo la firma in calce all’impresa del terzo scudetto ha deciso di prendere armi e bagagli per accasarsi alla Juventus.

Dunque, l’ipotesi di un Alessandro Zanoli vestito di bianconero è di difficile, anzi, di quasi impossibile realizzazione. A De Laurentiis non par vero di poter fare un piccolo dispetto al suo ex Direttore sportivo.

Una sorta di contrappasso dantesco. Cristiano Giuntoli si è chiuso alle spalle la porta di Castel Volturno e ora quella porta De Laurentiis la chiude a doppia mandata frustrando così le speranze del Direttore tecnico bianconero di consegnare ad Allegri il promettente esterno destro.