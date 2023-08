Vestito aperto e nessuna traccia dell’intimo: Canalis bollente

La showgirl sarda ha decisamente spiazzato i fan: scatto social rovente, Elisabetta Canalis senza l’intimo

Nel panorama del mondo dello spettacolo, in Italia, vi è un folto numero di personaggi ‘vip’ che, tuttavia, spesso e volentieri nel giro di una manciata di apparizioni finisce nel dimenticatoio. Tutto il contrario di quello che la vita, fino ad ora, ha riservato alla meravigliosa Elisabetta Canalis.

Ne è passata di acqua sotto i ponti sin dai suoi esordi sul piccolo schermo dove, con spontaneità ed una bellezza a dir poco disarmante, conquistò proprio tutti. E la musica non è affatto cambiata per la showgirl sarda che – tutt’ora – rimane tra le donne più amate e stimate nel mondo dello spettacolo. La Canalis nasce a Sassari il 12 settembre 1978 e trova il grande successo grazie al tg satirico ‘Striscia la Notizia’ nel 1999.

Scelta personalmente dall’ideatore Antonio Ricci, Elisabetta fu una delle veline più amate di sempre al fianco della bionda Maddalena Corvaglia fino all’estate 2002. Nel 2003 la svolta, a dir poco bollente: viene infatti pubblicato dalla rivista ‘Max’ un calendario senza veli che mostra a tutto il mondo quanto le forme delle Canalis fossero già all’epoca straordinarie.

In televisione ha preso parte a diverse trasmissioni come ‘Controcampo’ e ‘Ciao Darwin’ mentre ha anche recitato nella fiction di grande successo su Canale 5 ‘Carabinieri’. Nel 2006 viene scelta per rimpiazzare Michelle Hunziker, al fianco del comico Fabio De Luigi, nella sitcom di Italia 1 ‘Love Bugs’. E anche in questo caso, le critiche per Elisabetta furono quasi tutte di stampo positivo.

Al cinema ha invece recitato in diversi film: la commedia romantica al fianco di Alessandro Siani (2008) ‘La Seconda volta non si scorda mai’. E successivamente, il cinepanettone ‘Natale a New York’ con Christian De Sica e Sabrina Ferilli. La sua vita amorosa era e rimane oggetto di pettegolezzi e del grande interesse dei suoi fan.

Nei primi anni 2000 ha fatto coppia fissa con Bobo Vieri, ex attaccante di Juventus, Inter e Milan. Ad inizio 2010 l’esplosione dell’amore con George Clooney: e proprio grazie al divo di Hollywood, l’ex velina si è fatta conoscere anche nel mondo dello spettacolo statunitense. Dal 2014 fino agli inizi del 2023 è stata sposata con il Chirurgo Brian Perri, prima di divorziare ufficialmente. I due hanno anche messo alla luce la loro unica figlia: Skyler Eva.

Via l’intimo: Elisabetta Canalis è una bomba piccante

La sua presenza sul web e soprattutto sui social è costante. La Canalis pubblica quasi a cadenza quotidiana scatti bollenti che la ritraggono o in pieno relax, come capitato recentemente durante le vacanze estive o durante i numerosi servizi fotografici che la vedono protagonista.

Il risultato è sempre lo stesso: un successo strepitoso, a maggior ragione su Instagram dove conta addirittura 3,5 milioni di seguaci. Tornata in Sardegna, Elisabetta è stata protagonista di una serie di scatti a dir poco bollenti con outfit variegati ed una sola cosa in comune: una bellezza che ha letteralmente abbagliato i fan. In particolar modo nello scatto proposto poco sopra, la Canalis si mostra con un lungo vestito nero e parecchio scollato.

Il dettaglio che balza subito all’occhio è la mancanza di intimo, visto che sembra proprio che l’ex velina non indossi il reggiseno. Sexy sì, sempre, ma mai volgare: e con delle doti simili, ogni istantanea finisce per diventare un dolce tormentone per i suoi milioni di ammiratori.