L’indizio che toglie ogni dubbio: il Napoli è pronto a chiudere il colpo

Uno degli obiettivi di mercato del Napoli è stato lasciato in panchina nell’ultima amichevole prestagionale: la cessione sembra sempre più vicina, e gli azzurri sperano

Il calciomercato è già entrato nella sua fase di massima attività, e questo è il momento nel quale, quasi alla fine dei ritiri e a ridosso dell’inizio dei campionati, in cui le squadre dovrebbero, almeno a grandi linee, aver già pronte le rose a disposizione dei propri allenatori.

Questo non vale però per il Napoli, che sembra essere immobile e, anzi, nonostante le partenze di calciatori importanti non ha ancora sostituito i calciatori che hanno lasciato l’azzurro. L’addio più importante è stato senza dubbio quello di Kim Min-jae, difensore centrale coreano che si è ormai accasato al Bayern Monaco.

Napoli, Mavropanos out nell’ultima amichevole: cessione in vista?

La lista di difensori sul taccuino della società partenopea è molto lunga, da Kevin Danso del Lens, che sembra essere ai ferri corti con il club francese e ha rifiutato il rinnovo richiedendo la cessione, a Robin Le Normand della Real Sociedad, da Kō Itakura del Borussia Mönchengladbach a Max Kilman del Wolverhampton. Uno dei nomi più in vista, però, sarebbe quello di Kōnstantinos Mavropanos, difensore centrale in forza allo Stoccarda.

Sul greco sarebbe molto forte l’interesse non solo degli azzurri, ma anche di altre squadre italiane e non, in particolare della Juventus. Secondo molte fonti, gli azzurri avrebbero già un accordo con il calciatore, ma mancherebbe ancora quello con il club, che tarda ad arrivare nonostante la volontà del ragazzo sembri essere quella di cambiare aria e provare una nuova esperienza in un campionato estero.

A tal proposito, nel corso dell’ultima amichevole, potrebbe essere arrivato un indizio non indifferente riguardante il futuro del classe 1997. Lo Stoccarda infatti ha affrontato il Borussia Mönchengladbach, in un test che sa di anticipo di Bundesliga, e il greco non è mai entrato in campo nonostante, nella passata stagione, sia stato un punto fermo della formazione di Sebastian Hoeneß, collezionando 28 presenze, saltando partite solo per infortuni e squalifiche, condite da 2 gol.

Secondo quanto scrive l’account Twitter di Napoli Report, che a sua volta cita il giornalista Alfredo Pedullà, i 90 minuti in panchina sarebbero un indizio di una cessione imminente. Il tweet riporta, infatti: “Mavropanos resta in panchina con lo Stoccarda. Il Napoli può decidere di entrare presto nel vivo”. Il club partenopeo potrebbe dunque approfittare della situazione e del rapporto deteriorato tra club e calciatore per affondare il colpo e accaparrarsi uno dei giocatori più in vista del mercato europeo.