Spacco e tacchi da capogiro: Delia Duran è mozzafiato

Delia Duran conquista i fan d’estate e non solo, la showgirl si mostra più in forma che mai e pronta per vivere al meglio i giorni di caldo.

L’ex concorrente del Grande Fratello è protagonista sui social, il suo è uno dei profili che è maggiormente osservato e i followers non mancano mai di trovare qualche spunto interessante.

L’estate delle influencer continua un po’ al mare e un po’ cercando anche di dare il loro piccolo contributo al turismo italiano. In questo caso anche scoprendo angoli di Italia decisamente insoliti, grazie a un lavoro da showgirl che procede a 360 gradi, come nel caso di Delia Duran.

L’ex gieffina è tornata protagonista, innamoratissima di Alex Belli dopo le frizioni avute nella casa più spiata d’Italia ma con un futuro ben saldo. I due sono ormai una coppia solida e seguitissima sul web, ogni mossa della Duran è analizzata dagli amanti del gossip e non solo, con foto ad alto tasso erotico.

Duran incanta, il web si infiamma

Quella tra Delia Duran e Alex Belli è definita ormai come la coppia dell’amore libero dalle riviste di gossip, seguendo sempre l’evolversi della situazione. Di certo è una coppia felice, come si può vedere nelle ultime foto caricate dalla showgirl, che non manca di infiammare singolarmente i fan. Il suo lungo abito è una garanzia di qualità, Delia Duran è in forma e lo dimostra con grande slancio agli occhi del popolo del web.

Una sorta di dea arrivata in Puglia per un evento musicale a Monopoli, gli scatti sono in mezzo al centro storico pugliese e hanno sicuramente ricevuto l’apprezzamento dei fan. Una sorta di promozione turistica in mezzo alle bellezze della città, il palazzo del centro storico è risaltato proprio dagli scatti della Duran, particolarmente smagliante e determinata. Il lungo abito la slancia, è una visione importante per i tanti fan, con numeri che crescono sempre più sui social.

Il primo traguardo social è stato già raggiunto con grande soddisfazione, avendo superato il milione di followers. Anzi, Delia Duran ha 1,1 milione di fan, uno zoccolo duro registrato su Instagram che diventa una garanzia sul web per essere sempre seguita e ammirata. Affetto solido, che diventa anche un sicuro punto di riferimento per brand di moda e commerciali che possono puntare sulle lunghe leve della showgirl per reclamizzare al meglio i propri prodotti.