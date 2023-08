De Laurentiis, imprevisto a bordocampo: è successo all’improvviso

In attesa della prima giornata di campionato del suo Napooli contro il Frosinone, Aurelio De Laurentiis è stato protagonista di un imprevisto a bordocampo.

Il Napoli di Rudi Garcia, così come tutte le altre squadre, è alle prese con l’ormai imminente inizio della stagione 2023/24. Gli azzurri, infatti, inizieranno a difendere lo Scudetto vinto l’anno scorso il prossimo 19 agosto in trasferta contro il Frosinone neopromosso di Eusebio Di Francesco.

Per farsi trovare pronti per la sfida contro il team ciociaro, gli azzurri stanno trascorrendo questi giorni a Castel di Sangro per la seconda parte della loro pre-season. Dopo i giorni passati a Dimaro, infatti, il Napoli è in Abruzzo per giocare le ultime amichevoli prima dell’inizio del campionato di Serie A.

Nella prima gara giocata al Patini, la squadra guidata da Rudi Garcia ha battuto nettamente il club turco dell’Hatayspor con il risultato di 4-0. I marcatori del Napoli sono stati Victor Osimhen (assoluto leader dei campani) e Giovanni Simeone, autore entrambi di una doppietta. Tuttavia, in attesa del primo match ufficiale del suo team da campioni d’Italia contro il Frosinone, per il presidente Aurelio De Laurentiis bisogna registrare un imprevisto.

Napoli, Aurelio De Laurentiis ‘colpito’ dall’idrante dello Stadio Patini di Castel di Sangro

Come quanto scritto sulle pagine del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, mentre Aurelio De Laurentiis era a bordocampo per assistere all’allenamento dei suoi calciatori si è azionato all’improvviso l’idrante del campo proprio dove era posizionato. Il patron partenopeo non ha potuto evitare di bagnarsi, nonostante sia corso subito dietro alla panchina per ripararsi.

L’accaduto non è passato inosservato ai tifosi presenti sugli spalti dello Stadio Patini, i quali hanno applaudito il proprio presidente per rincuorarlo. Alcuni giocatori presenti sul campo, come Giovanni Di Lorenzo e Frank Anguissa, si sono invece messi a ridere. Quest’episodio, di fatto, è l’ennesima conferma di come sia cambiato il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e i sostenitori del Napoli.

Dopo la vittoria dello Scudetto, infatti, i tifosi partenopei hanno più volte acclamato il proprio presidente. Quest’ultimo, di fatto, è stato il vero protagonista dei giorni trascorsi in Trentino, visto che è stato sempre elogiato dai sostenitori presenti a Dimaro. Aurelio De Laurentiis, inoltre, si è più volte fermato dinanzi al campo di Carciato per firmare autografi ai fan della sua squadra presenti.