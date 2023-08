Napoli, saltano i nervi: escluso il campione d’Italia

Durante l’ultima amichevole del Napoli uno dei titolari dell’ultima stagione non ha giocato neanche un minuto: senza rinnovo, la cessione sembra sempre più vicina o, in alternativa, finirà fuori rosa

La situazione in casa Napoli sembra essere sempre più caotica. Gli azzurri, infatti, dopo una stagione straordinaria che ha portato nel capoluogo campano il terzo Scudetto, hanno cominciato a perdere pezzi importanti della rosa: prima l’allenatore, Luciano Spalletti, che ha deciso di prendersi un periodo di pausa, poi il miglior difensore dell’ultima Serie A, Kim Min-jae, che ha salutato l’Italia per vestire la maglia del Bayern Monaco.

A questo, naturalmente, si aggiunge la questione rinnovi. Ci sono calciatori, in scadenza di contratto nel 2024, che non hanno ancora prolungato il proprio accordo a causa del nuovo tetto salariale imposto dal presidente Aurelio De Laurentiis. Come annunciato dallo stesso patron, però, in questi casi le strade da prendere sono tre: rinnovo a cifre più basse, cessione o, nei casi più estremi, passare la stagione fuori rosa.

Napoli, Lozano escluso dall’amichevole: cessione in vista

Uno dei calciatori a rischio è Hirving Lozano. Il messicano, arrivato quasi al termine del proprio contratto quadriennale, sembra non voler rinunciare ai 4.5 milioni di euro a stagione previsti, e non accetterebbe un rinnovo al ribasso. Questa sua presa di posizione, unita al rendimento molto altalenante tenuto in questi anni, che non ha giustificato i 40 milioni di euro spesi per il suo cartellino, potrebbero portare alla scelta di escludere il messicano dal progetto del nuovo allenatore Rudi Garcia.

Durante l’ultima amichevole giocata dai partenopei nel corso del ritiro a Castel Di Sangro, vinta per 4-0 contro i turchi dell’Hatayspor, il messicano non è mai entrato in campo, nonostante gli 11 cambi operati dal tecnico francese nel corso del secondo tempo. Sono rimasti in panchina soltanto lui, il terzo portiere Nikita Contini e il giovane centrocampista Lorenzo Russo, classe 2005. Dall’espressione del numero 11 si evincevano il suo disappunto e la sua delusione nel non entrare in campo, soprattutto dopo il fischio finale.

L’infortunio patito il 7 maggio contro la Fiorentina sembra essere smaltito, ma il messicano non ha comunque visto il campo contro i turchi, e la sua posizione sembra a rischio. Il suo futuro è legato ad una scelta, e l’opzione più sicura per lui potrebbe essere quella di lasciare Napoli. Sul numero 11 sarebbe forte l’interesse del Los Angeles FC, club di MLS che lo corteggia da parecchio. In caso di approdo del Chucky negli Stati Uniti, gli azzurri potrebbero virare su Tetê, con il quale avrebbero già un accordo per un triennale.